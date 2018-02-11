В Самаре улицу Дальнюю спрячут за забором высотой 2,5 метра
11 февраля 2018 11:44
293
Администрация Кировского района Самары потратит 16,5 млн рублей на покупку и установку забора вдоль улицы Дальней. Это работа — часть подготовки города к чемпионату мира по футболу 2018 года. В районе улицы Дальней строят стадион для проведения матчей турнира.
Как говорится в сообщении на сайте госзакупок, высота забора составит 2–2,5 метра, а протяженность 587,5 погонных метров. При этом подрядчики должны сделать 24 калитки и более 30 ворот.
— Выбрать подрядчика планируется в начале марта. Выполнить работы компания-победитель должна будет до 15 мая, — уточнили в конкурсной комиссии.
Ранее глава Самары Елена Лапушкина сообщала, что к чемпионату мира по футболу в городе установят 11 тысяч погонных метров заборов. Все работы по благоустройству чиновники планируют завершить в апреле 2018 года.
Самая длинная цепочка ограждений пройдет через Красноглинский, Ленинский, Октябрьский и Промышленный районы. Установят забор и вдоль обочин Ракитовского шоссе.
Сейчас ограждение уже частично установили на Московском шоссе. Напротив торгового центра «Московский» смонтировали антишумовой экран. А на пересечении с Красноглинским шоссе забором закрывают ветхие дома, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
11 февраля 2018 11:44
Всего в городе установят 11 тысяч погонных метров заборов. Благоустройство региона
292
11 февраля 2018 09:49
Ребята провели мероприятие на Сухой Самарке. Благоустройство региона
200
10 февраля 2018 13:18
Кроме того, стало известно, что на улице Ново-Садовой будет также скорректирован режим работы светофоров. Они будут работать в разных режимах «утро – день... Благоустройство региона
376
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
886
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
352
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10802
Всё в Дом
8 февраля 2018 16:39
Матрасы нового поколения продолжают возглавлять рейтинг продаж спальных принадлежностей. После «матрасного голода» советских времён покупатель... Всё в Дом
90
8 февраля 2018 16:03
Итальянская мебель всегда находится на пике популярности. На то есть масса веских причин. Купить calligaris всегда можно в студии интерьеров FORMUL.RU. Всё в Дом
63
22 января 2018 17:22
Стиральная машина является сложным автоматическим устройством, состоящим из множества узлов и деталей. Со временем они изнашиваются и выходят из строя. Всё в Дом
312
ЖКХ
9 февраля 2018 16:12
Специалисты СКС будут находиться там с 10 до 12 часов. ЖКХ
311
9 февраля 2018 14:19
Общий объем выявленного «похищенного» электричества составил более 287 тыс кВт*ч, что составляет более 860 тыс рублей. Такого количества электроэнергии... ЖКХ
253
9 февраля 2018 11:47
Там будут производить работы по устранению утечки на водоводе. ЖКХ
532
Экология
7 февраля 2018 13:39
Там нарушили среду обитания краснокнижного тритона. Экология
303
6 февраля 2018 13:15
К концу недели синоптики прогнозируют похолодание. Экология
679
5 февраля 2018 13:51
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными на дорогах. Экология
585
Видео
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
538
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
574
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1829
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
622
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
617
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
7416
Фоторепортажи
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
431
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3520
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2027
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2452
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2348
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1971
Мероприятия
В Новокуйбышевске прошла поминальная панихида в память о погибших сотрудников на пожаре здания УВД в Самаре 10 февраля 1999 года