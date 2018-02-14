В Самаре снесут незаконное кафе на улице Гагарина
14 февраля 2018 11:00
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В администрации Самары подписано постановление о сносе самовольной постройки, расположенной на пересечении ул. 22 Партсъезда и ул. Гагарина
Речь идет о кафе «Рахиб», строение 4 Б.
Департаменту градостроительства поручено организовать принудительный снос незаконного объекта в срок до 30 апреля. Документ подписан главой Самары Еленой Лапушкиной, пишет Самру.ру.
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