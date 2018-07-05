В Самаре снесут несколько незаконных строений
5 июля 2018 11:20
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В ближайшие 2-4 месяца будет осуществлен принудительный снос нежилого здания и забора в Октябрьском районе (ул. Травяная, в районе участка 34).
Еще три постройки должны быть ликвидированы до конца года. Адреса, указанные в постановлениях:
пятая линия, поляна Фрунзе, участок № 4
пр. Кирова, д. 385 Б
ул. Калинина, д. 23 А (будка охраны), пишет Самру.ру.
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