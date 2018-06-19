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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре снесут магазин около "Каравана"

19 июня 2018 10:20
119
В Самаре снесут магазин около
В мэрии сообщили, что кирпичное здание построили самовольно.

Администрация Самары продолжает зачищать город от незаконных построек. В их список включили и здание на улице Киевской, 10б. Сейчас здесь располагаются несколько магазинов.
В мэрии сообщили, что кирпичное здание построили самовольно, пишет 63.ру.
— Департамент градостроительства должен организовать принудительный снос постройки не ранее чем по истечении двух месяцев, но не позднее четырех месяцев после размещения сообщения о сносе, — говорится в постановлении за подписью исполняющего обязанности главы Самары Александра Карпушкина.

В этом здании в 2016 году здесь произошел крупный пожар. Тогда строение еще было двухэтажным. На втором этаже располагалось антикафе. Там и вспыхнул пожар.

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Комментарии



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