В Самаре снесут магазин около "Каравана"
19 июня 2018 10:20
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Администрация Самары продолжает зачищать город от незаконных построек. В их список включили и здание на улице Киевской, 10б. Сейчас здесь располагаются несколько магазинов.
В мэрии сообщили, что кирпичное здание построили самовольно, пишет 63.ру.
— Департамент градостроительства должен организовать принудительный снос постройки не ранее чем по истечении двух месяцев, но не позднее четырех месяцев после размещения сообщения о сносе, — говорится в постановлении за подписью исполняющего обязанности главы Самары Александра Карпушкина.
В этом здании в 2016 году здесь произошел крупный пожар. Тогда строение еще было двухэтажным. На втором этаже располагалось антикафе. Там и вспыхнул пожар.
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