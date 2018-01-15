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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре сгоревшее здание на Маяковского, завешанное фальшфасадом, снесут через суд

15 января 2018 11:50
85
В Самаре сгоревшее здание на Маяковского, завешанное фальшфасадом, снесут через суд Администрация Ленинского района обратилась в суд.
Администрация Ленинского района обратилась в суд.

Городские власти намерены обязать собственников дома № 46 по улице Маяковского самостоятельно снести остатки сгоревшего здания, в котором уже на протяжении последних 10 лет никто не проживает. Об этом районная администрация сообщила в своем микроблоге.

В четверг, 11 января, стало известно, что разрушенный в результате пожара по указанному адресу дом, был завешан фальшфасадом, пишет "ФедералПресс". Местные жители были возмущены подобным решением. С заявлением в адрес администрации Ленинского района обратился самарский адвокат Андрей Соколов. В своем обращении он попросил местные власти снести сгоревшую постройку: «Убрать эту кучу мусора дешевле, чем тратиться на баннер».

Как сообщила администрация Ленинского района в своем микроблоге, у дома есть собственник, а территория, на которой он находится, не признана несанкционированной свалкой.
После долгих прений Соколов заявил, что готов подсобить с вывозом мусора с территории сгоревшей постройки.
«Если центральный район города нищий, я готов заключить с вами договор на вывоз строительного мусора. На общественных началах, чтобы не позорить город в период ЧМ-2018. Готовы?», — резюмировал адвокат.
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Комментарии



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