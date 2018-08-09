В Самаре рабочие закатали в асфальт ливневку на Бакинской
9 августа 2018 11:36
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Жители Самары остались недовольны качеством ремонта разворотного кольца на пересечении улиц Бакинской, Фасадной и Пугачевского тракта. По их словам, рабочие закрыли ливневки, пишет 63.ру.
— То, что укладывают асфальт, — это, безусловно, хорошо. Город преображается в лучшую сторону, — рассказали местные жители. — Но куда делись ливневки, которые были здесь с 2005 года? Они исчезли под толщей асфальта!
Как рассказал один из жителей Куйбышевского района, ему удалось поговорить с подрядчиками. По его словам, рабочие сказали, что не планируют откапывать ливневки.
— После дождей остановку на Бакинской затапливает капитально. В плохую погоду машина по откачке воды приезжает через каждые 15 минут. Не представляю, что здесь будет весной и осенью. Да и летом, когда пройдут обильные ливни, тоже будет непросто, — пожаловался горожанин.
Перекресток в Куйбышевском районе получил скандальную известность после митинга водителей. Их возмутили штрафы за выезд на полосу встречного движения на Пугачевском тракте — а это 5000 рублей. Водители подали более 500 жалоб на постановления суда.
На одном из заседаний судья вместе с автомобилистами и сотрудниками ДПС выехал на спорный перекресток и измерил ширину Пугачевского тракта. Позиция ГИБДД заключается в том, что 16,4 метра вполне достаточно для движения автомобилей без нарушения ПДД.
Однако собственник дороги — мэрия Самары в лице департамента благоустройства и экологии — решил перенести разметку и светофор.
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