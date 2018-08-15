В Самаре рабочие приступили к монтажу осей колеса обозрения в парке Гагарина
15 августа 2018 13:30
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Пока что подрядчики установили часть внутреннего каркаса, так называемого «первого круга».
— Потом мы установим другие элементы конструкции, и только тогда можно ставить кабинки. Но точных сроков, к сожалению, сказать не можем, — рассказали представители подрядной организации.
Кроме того, стали известны подробности по местоположению аттракциона. Его ставят на площадке, расположенной в районе трассы для картинга со стороны Московского шоссе. В конце июля представители мэрии сообщали, что колесо обозрения будет стоять параллельно дороге. Однако в процессе установки его всё же повернули на 90 градусов и установили перпендикулярно магистрали.
По информации МП «Парки Самары», высота аттракциона составит 55 метров. На нем установят 24 кабинки. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек. Внутри установят системы кондиционирования и обогрева. Мы публиковали фоторепортаж из цехов завода, который изготовил аттракцион для Самары.
Горожанам предложили выбрать название для аттракциона. Вариантов было всего 10. В числе лидеров — «Взлет», «Звезда Самары», «Поехали!» и «Млечный путь».
Эпопея с установкой нового колеса обозрения в парке Гагарина длится уже несколько лет. Летом 2010 года инвестором выступала компания «Мир». Аттракцион обещал стать самым высоким на территории России. Но работы приостановили из-за отсутствия разрешения на капитальное строительство. Компания демонтировала колесо обозрения и увезла его в Лазаревское.
В 2015 году власти областного центра вернулись к вопросу установки колеса обозрения в парке Гагарина. Появился новый инвестор — ЗАО «Национальная инновационная корпорация "Нацинпроект"» (Москва). Однако работы затормозил судебный процесс, который инициировал Росреестр. Ведомство отказалось регистрировать договор аренды земельного участка в парке. В итоге покупать колесо обозрения пришлось МАУ «Парки Самары», пишет 63.ру.
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