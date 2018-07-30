В Самаре проведут ремонт в доме купца Сурошникова
30 июля 2018 13:39
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В здании на улице Степана Разина/Венцека, 82/83 нужно демонтировать и восстановить стену, которая обвалилась во время реставрации. Проект предусматривает замену перекрытий над обвалом и установку наружной металлической лестницы.
На это потратят 9,6 миллиона рублей из городского бюджета. Работу нужно сделать до 31 августа.
Все работы по реставрации обещали завершить к 2018 году. В прошлом году против владельцев особняка Сурошникова возбудили административное дело. Министерство обороны России обвинили в уничтожении уникальной плитки на памятнике архитектуры, пишет "Другой Город".
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