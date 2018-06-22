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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре появятся лавочки в форме книги, колеса, сердца

22 июня 2018 12:12
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В Самаре появятся лавочки в форме книги, колеса, сердца Арт-объект «Трамвай» осветят 30 прожекторами.
Арт-объект «Трамвай» осветят 30 прожекторами.

В Самаре до конца лета установят 18 новых арт-объектов, сообщает 63.ru.

Департамент городского хозяйства и экологии Самары ищет компанию, которая изготовит и установит инсталляции, некоторые из которых инсталляции затрагивают футбольную тематику, другие просто выглядят или называются необычно.

Так, «Скамейки запасных» предлагают украсить надписью «Если и сидеть, то только с лучшими». Три таких павильона можно установить на остановке или сделать их самостоятельными объектами, считают в департаменте.

Также будут лавочки в форме колеса или сердца, самарцы смогут покачаться на «Сыре» или внутри горки из лавочек.

Для любителей почитать в Самаре установят шкаф для буккроссинга в виде книги. Одну из корочек планируют украсить отрывком монолога из пьесы «Вишневый сад».

Последним арт-объектом станет «Трамвай» из металлических балок, который подсветят с помощью 30 прожекторов.

Все конструкции необходимо установить до 31 августа. На эти цели из городского бюджета планируют потратить 9 292 500 рублей.
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Комментарии



Благоустройство региона
22 июня 2018  12:12
В Самаре появятся лавочки в форме книги, колеса, сердца Арт-объект «Трамвай» осветят 30 прожекторами.
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