В Самаре подрядчиков обяжут отремонтировать 14 дорог за свой счет
2 октября 2018 10:17
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Власти Самары поручат подрядчикам повторно привести в порядок 14 внутригородских дорог. Об этом сообщили представители «Общероссийского народного фронта».
— В конце октября у нескольких дорог заканчивается срок гарантийного обслуживания. Мы попросили горожан оценить качество ремонта, а свои замечания подкрепить фото. Горожане пожаловались на 14 участков дорог, — рассказали представители общественности. — Ремонт на этих объектах начнут в 2019 году. Подрядчики будут вести работы за свой счет.
Так, на Заводском шоссе водители заметили, что решетки ливневок находятся выше асфальта. Из-за этого дорогу постоянно затапливает.
Еще одна частая жалоба местных автолюбителей — канализационные люки. Горожане рассказали о провалах на Физкультурной, на участке от проспекта Кирова до Севастопольской. Также они заметили некачественный ремонт дороги напротив одной из школ на Аминева.
Кроме того, водители попросили исправить дефекты на Мичурина, Ново-Вокзальной и Победе. В список некачественных дорог попали участки Юбилейной (от проспекта Юных пионеров до Победы) и пересечение проспекта Кирова и Вольской, пишет 63.ру.
Фото pixabay.com
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