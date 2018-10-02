Я нашел ошибку
Главные новости: 
Самарцам на выставке расскажут об альтернативах Советской власти
Самарцам на выставке расскажут об альтернативах Советской власти
В Зубчаниновке в Самаре Opel протаранил пост ДПС
В Зубчаниновке в Самаре Opel протаранил пост ДПС
Виктор Кудряшов представил коллективу Минэнерго и ЖКХ Самарской области нового руководителя Сергея Маркова
Виктор Кудряшов представил коллективу Минэнерго и ЖКХ Самарской области нового руководителя Сергея Маркова
В самарском метро стали работать с безналичной системой оплаты проезда MULTIPASS
В самарском метро стали работать с безналичной системой оплаты проезда MULTIPASS
В самарской больнице им. Н.И. Пирогова удалили гематому головного мозга при помощи разработанной в СамГМУ навигационной системы
В самарской больнице им. Н.И. Пирогова удалили гематому головного мозга при помощи разработанной в СамГМУ навигационной системы
В Самаре пройдет гик-фестиваль Dragonfest 2018 Открытие фестиваля: 20 октября.
В Самаре пройдет гик-фестиваль Dragonfest 2018
Освещение на улице Луначарского в Самаре включат в ближайшие дни
Освещение на улице Луначарского в Самаре включат в ближайшие дни
В Самаре закрылся речной маршрут Поляна им. Фрунзе — Подгоры
В Самаре закрылся речной маршрут Поляна им. Фрунзе — Подгоры
сегодня  Вторник, 2 октября, 12:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +14 °C, Тольятти  +13 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/10:
USD 65.57
-0.02
EUR 75.99
-0.24
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре подрядчиков обяжут отремонтировать 14 дорог за свой счет

2 октября 2018 10:17
139
В Самаре подрядчиков обяжут отремонтировать 14 дорог за свой счет Автомобилисты пожаловались на провалы на дорогах.
Автомобилисты пожаловались на провалы на дорогах.

Власти Самары поручат подрядчикам повторно привести в порядок 14 внутригородских дорог. Об этом сообщили представители «Общероссийского народного фронта».

— В конце октября у нескольких дорог заканчивается срок гарантийного обслуживания. Мы попросили горожан оценить качество ремонта, а свои замечания подкрепить фото. Горожане пожаловались на 14 участков дорог, — рассказали представители общественности. — Ремонт на этих объектах начнут в 2019 году. Подрядчики будут вести работы за свой счет.

Так, на Заводском шоссе водители заметили, что решетки ливневок находятся выше асфальта. Из-за этого дорогу постоянно затапливает.

Еще одна частая жалоба местных автолюбителей — канализационные люки. Горожане рассказали о провалах на Физкультурной, на участке от проспекта Кирова до Севастопольской. Также они заметили некачественный ремонт дороги напротив одной из школ на Аминева.

Кроме того, водители попросили исправить дефекты на Мичурина, Ново-Вокзальной и Победе. В список некачественных дорог попали участки Юбилейной (от проспекта Юных пионеров до Победы) и пересечение проспекта Кирова и Вольской, пишет 63.ру.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
2 октября 2018  10:17
В Самаре подрядчиков обяжут отремонтировать 14 дорог за свой счет Автомобилисты пожаловались на провалы на дорогах.
В Самаре подрядчиков обяжут отремонтировать 14 дорог за свой счет
Автомобилисты пожаловались на провалы на дорогах. Благоустройство региона
138
1 октября 2018  11:51
На Московском шоссе в Самаре хотят сделать шумопоглощающий экран
На Московском шоссе в Самаре хотят сделать шумопоглощающий экран
От шума планируется защитить жилые дома возле дорожной развязки на улице Луначарского. Благоустройство региона
190
28 сентября 2018  10:43
Общественники Самары оценили итоги работ по благоустройству скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Общественники Самары оценили итоги работ по благоустройству скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Всего в областном центре привели в порядок 25 скверов. Благоустройство региона
249
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018  13:18
Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
 В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь.  Капитальный ремонт в Самаре
2407
29 мая 2018  16:29
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
Лучшие портативные колонки, характеристики, экономия с промокодом Юлмарт
 Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
422
17 мая 2018  16:41
Выбрать септик для загородного дома
Выбрать септик для загородного дома
 Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты.    Капитальный ремонт в Самаре
505
Весь список
Всё в Дом
31 августа 2018  17:35
Спальня с итальянской мебелью из вишни
Спальня с итальянской мебелью из вишни
 В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой.  Всё в Дом
796
24 мая 2018  09:20
Дизайн интерьера дома
Дизайн интерьера дома
 Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1095
22 мая 2018  18:03
Интересные идеи ландшафтного дизайна
Интересные идеи ландшафтного дизайна
 Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
431
Весь список
ЖКХ
1 октября 2018  19:19
Уже арестованный бывший руководитель ФКР Самары Михаил Архипов стал фигурантом еще одного уголовного дела.
Главный редактор «Самарского Обозрения»: Кому вершки, а кому корешки…
Уже арестованный бывший руководитель ФКР Самары Михаил Архипов стал фигурантом еще одного уголовного дела.  ЖКХ
242
1 октября 2018  14:07
Своевременная замена техники – гарантия стабильной и эффективной работы всего предприятия.
Сразу 20 новых автомобилей поступили в автопарк «РКС-Самара»
Своевременная замена техники – гарантия стабильной и эффективной работы всего предприятия.   ЖКХ
243
1 октября 2018  13:52
Крестовый поход коммунальщиков против незаконных объектов на инженерных коммуникациях в Самаре кончился ничем
Крестовый поход коммунальщиков против незаконных объектов на инженерных коммуникациях в Самаре кончился ничем
Вероятно, теперь добиваться сноса таких построек придется самим сетевикам. ЖКХ
185
Весь список

Экология
28 сентября 2018  16:29
Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании
Появились первые результаты автоматического анализа окружающего воздуха в Тольятти
 Спецавтомобиль прибыл из Воронежа, где он несет экологическую вахту на одном из химических предприятий компании "СИБУР".  Экология
256
28 сентября 2018  13:45
Жителей Самарской области ждут холодные выходные Местами пройдет небольшой дождь.
Жителей Самарской области ждут холодные выходные
Местами пройдет небольшой дождь. Экология
202
28 сентября 2018  13:11
Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Самарцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Водителей просят быть внимательными на дорогах. Экология
221
Весь список


Видео
1 октября 2018  13:32
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год В Самаре с 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста.
Три улицы в центре Самары перекрыли на целый год
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
256
14 сентября 2018  12:39
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
В Сызрани сняли на видео переплывающего реку лося
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося.
Социум
717
14 сентября 2018  09:18
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Появилось видео ссоры Хинштейна и Жирировского на ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике.
Социум
15676
9 сентября 2018  10:53
"Крылья Советов" поздравили Самару с Днем города
Городу исполняется 432 года.
Социум
751
5 сентября 2018  12:02
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
В Крыму ласковый лев залез в машину к туристам: видео
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка.
В стране
977
27 августа 2018  10:05
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями» в стиле Angry Birds
«Енисей» анонсировал игру с «Крыльями Советов» в стиле Angry Birds
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа.
Спорт в регионе
908
Весь список

Фоторепортажи
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
906
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
955
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
1984
22 августа 2018  22:45
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства Пластилиновый дождь: ФОТО
В Самаре открылся фестиваль уличного искусства "Пластилиновый дождь": ФОТО
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров.
Культура
1417
19 августа 2018  21:53
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
В Самаре на площади Куйбышева прошел концерт классической музыки: ФОТО
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона.
Культура
1573
11 августа 2018  18:17
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
В Самаре проходит фестиваль, посвященный Harley-Davidson
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели.
Спорт в регионе
1531
Весь список

Мероприятия
В Самарском зоопарке отметят Всемирный день защиты животных
С переходом на цифровое ТВ региональные программы будут также доступны для жителей Самарской области
Проект ОНФ «Легенды спорта – детям» в Самаре
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Октябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда