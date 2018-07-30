В Самаре планируют реконструкцию ул. Челюскинцев
30 июля 2018 14:07
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В Самаре планируется провести реконструкцию ул. Челюскинцев на участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе и ул. Революционной (от ул. Скляренко до Московского шоссе), пишет Волга Ньюс.
На сайте администрации города опубликованы распоряжения департамента градостроительства о подготовке проектов планировки и межевания территорий под реконструкцию этих объектов.
Так, площадь участка под планировку ул. Челюскинцев составляет 3,8 га, запланированная протяженность дороги - 1,17 километра.
Проектируемый участок ул. Революционной составит 1,05 километра.
В течение года по обоим объектам планируется провести инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические и топографо-геодезические изыскания.
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