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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре перенесли сроки реставрации памятника Валериану Куйбышеву

19 сентября 2018 13:54
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В Самаре перенесли сроки реставрации памятника Валериану Куйбышеву Рабочие смогут приступить к реставрации не раньше октября.
Рабочие смогут приступить к реставрации не раньше октября.

Сейчас представители муниципального бюджетного учреждения «Центр технического и хозяйственного обслуживания» ищут компанию, которая займется ремонтом монумента.

Изначально памятник хотели закрыть на реставрацию в сентябре и открыть месяц спустя. Теперь же заказчики назвали другие сроки работ на объекте.

— Рабочие смогут приступить к реставрации не раньше октября. За свою работу они получат 236 179 рублей, — говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Подрядчики должны будут отреставрировать поврежденные камни цветной мастикой, привести в порядок и воссоздать брусковые ступени из пиленых плит, зачеканить швы и провести отделку гладкой поверхности гранитной облицовки. После реставрации рабочие должны будут убрать весь строительный мусор, пишет 63.ру.

На самой площади Куйбышева ремонт провели в прошлом году к чемпионату мира по футболу. Проект реконструкции предусматривал установку ландшафтных композиций на футбольную тему, пешеходных ограждений, пандусов и подъемных устройств для маломобильных граждан.

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Комментарии



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