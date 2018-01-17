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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре не выбрали подрядчика для обустройства освещения на Красноглинском шоссе

17 января 2018 10:15
105
В Самаре не выбрали подрядчика для обустройства освещения на Красноглинском шоссе Всего на конкурс поступило три заявки.
Всего на конкурс поступило три заявки.

Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области не удалось выбрать подрядчика для обустройства освещения на Красноглинском шоссе. Об этом говорится в сообщении на сайте госзакупок.

— На торги поступило три заявки. Но по результатам рассмотрения первых частей к участию в аукционе не допустили ни одну из компаний, — сообщают представители конкурсной комиссии. Теперь Минтрансу придется заново объявлять торги.

Напомним, освещение хотели установить на отремонтированном участка Красноглинского шоссе от моста через реку Сок до Волжского шоссе. Минтранс дал техзадание, согласно которому в марте подрядчик должен приступить к подготовительным работам. В мае специалистам необходимо начать строительство линий наружного освещения с установкой опор освещения и межопорных линий, а в июле — приступить к обустройству линий электроснабжения.

Срок выполнения всех работ был назначен на 31 октября 2018 года. При этом стоимость контракта установили в размере 96,6 млн рублей.

Стоит отметить, что жители Самары потребовали установить освещение на дороге после того, как там произошло несколько ДТП, пишет 63.ру.
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