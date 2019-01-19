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В Самаре на улице Победы оборудуют три новых сквера

19 января 2019 12:30
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В Самаре на улице Победы оборудуют три новых сквера Появились эскизы реконструкции.
Появились эскизы реконструкции.

Улица Победы изменится к лучшему. В ближайшие два года там планируют реконструировать три небольших сквера. Уже известно, как будут выглядеть обновлённые прогулочные зоны. Эскизы нарисовали специалисты самарской ландшафтной компании «БЕРСО», пишет 63.ру.

— Мы разработали эти проекты по заданию администрации Кировского района. Реализовать их планируется в 2019–2020 годах, — рассказали представители компании.
Сквер напротив дома 137 на улице Победы оборудуют забавными фонарями, похожими на светящиеся палочки, и удобными скамейками.
Скверик на улице Победы, 124 предложили оформить шестиугольниками.

В сквере на Победе, 168 светящиеся палочки-фонарики будут ещё и разноцветными. Дизайнеры решили оформить зелёную зону с помощью разнообразных кругов.

Фото: Студия «БЕРСО»
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