В Самаре каток на набережной планируют открыть в среду
24 декабря 2017 11:47
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Заканчивается подготовка к открытию любимого катка горожан на набережной. В МП "Самарская набережная" обещают к среде подготовить все для комфортного отдыха, сообщил в твиттере заместитель Главы городского округа Самара Владимир Терентьев.
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