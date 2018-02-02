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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре исправят ошибку в названии проезда Митирева

2 февраля 2018 11:40
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В Самаре исправят ошибку в названии проезда Митирева Ранее горожане обратили внимание на то, что в название одной из улиц города закралась ошибка.
Ранее горожане обратили внимание на то, что в название одной из улиц города закралась ошибка.

Речь идет о проезде Митирева, который по документам и на указателях (впрочем, не на всех) именно проезд МитИрева, хотя фамилия человека, именем которого он назван, пишется через букву Е - МитЕрев.

"При поступлении соответствующего письменного обращения, с приложением подтверждающих документов, департамент градостроительства готов организовать работы по внесению изменений в Единый реестр наименований адресных единиц, расположенных на территории городского округа Самара", - сообщили в департаменте 1 февраля.

В твиттере Мобильной приемной самарского губернатора появилось обращение к минкульту и минздраву региона направить в адрес городских чиновников письма о правильности написания фамилии Георгия Андреевича Митерева с соответствующим обоснованием. Главе Октябрьского района города Алле Волчковой поручено подготовить нужное обращение, сообщает Самру.ру.

Георгий Митерев - крупный советский врач, министр здравоохранения СССР в 1946-1947 гг.
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Комментарии



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