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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Самаре фасады на гостевых маршрутах приведут в порядок за счет Фонда капремонта

14 февраля 2018 13:24
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В Самаре фасады на гостевых маршрутах приведут в порядок за счет Фонда капремонта
Фонд планирует взять в кредит 50 миллионов рублей на 12 месяцев.

Фонд капитального ремонта Самарской области не оставляет попыток найти банк, который откроет организации кредитную линию. Деньги планируется потратить на ремонт многоквартирных домов в областной столице, которые расположены вдоль гостевых маршрутов чемпионата мира по футболу 2018 года.

— Фонд планирует взять в кредит 50 миллионов рублей на 12 месяцев. При этом банк получит за свои услуги 3403253 рубля 42 копейки,— уточнили в конкурсной комиссии. Речь идет о приведении в порядок фасадов домов.

В прошлом году ни один банк не решился предоставить кредиты Фонду капитального ремонта. Аукционы на займы в 350 млн рублей и 150 млн рублей признали несостоявшимися из-за отсутствия заявок, сообщает 63.ру.
 
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Комментарии



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