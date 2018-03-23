В Промышленном районе Самары плохо чистили дороги от снега

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Прокуратурой Промышленного района г. Самары 15 и 16 марта 2018 года выявлены нарушения законодательства о безопасности дорожного движения, допущенные МП г.о. Самара «Благоустройство».Так, на ул.Сердобской от ул.Средне-Садовой до ул.Ново-Вокзальной, ул.22 Партсъезда от ул.Ставропольской до ул.Нагорной, ул.Нагорной от ул.22 Партсъезда до ул.Средне-Садовой, ул.Теннисной от ул.Юбилейной до пр.Кирова в г.Самаре допущено сужение проезжей части, сформированы снежные валы на проезжей части дороги и обочинах, проезжая часть и обочины дороги не расчищены от снежных масс и снежной шуги на всю ширину до бортового камня.Тротуарная дорожка вдоль проезжей части на пр.Кирова от ул.Теннисной до ул.Физкультурной не расчищена на всю ширину от снега (снежно-ледяных образований, шуги) до покрытия тротуара.Для устранения выявленных нарушений прокуратурой района в адрес директора МП г.о. Самара «Благоустройство» Евгения Садовникова внесено представление об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения. Акт реагирования находится в стадии рассмотрения.Решается вопрос о возбуждении в отношении должностного лица МП г.о.Самара «Благоустройство» дел об административном правонарушении, сообщает облпрокуратура.