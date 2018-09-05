В Новокуйбышевске разрешили построить стоянку рядом с курганными могильниками
5 сентября 2018 09:45
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Участок, на котором хотят разместить закрытую стоянку техники центральной ремонтной службы, расположен на территории Новокуйбышевская, по адресу ул. Шоссейная, в 3,15 км к западу от автодороги «Самара — Волгоград». Площадь участка — 6480 кв. м, на нем уже стоит гараж, который предполагается снести и построить новое здание. Заказчиком экспертизы, которая проводилась с 18 по 21 августа 2018 года, выступило АО «Транснефть-Приволга».
При экспертизе сотрудники НПФ «АрхГео» выяснили, что в радиусе 2-3 км от проектируемого объекта находятся два курганных могильника — «Новокуйбышевск I» и «Новокуйбышевск II», выявленных в начале 90-х годов. Однако с площадкой будущей стоянки они пересекаются. Археологи заложили на обследуемой территории шурф, который не показал наличия культурного слоя. В связи с этим в «АрхГео» рекомендовали разрешить застройку участка, при условии, что границы проекта меняться не будут, пишет СО ОНЛАЙН.
Фото pixabay.com
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