В Кировском районе незаконными признали 278 торговых точек
8 ноября 2017 17:27
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На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской демонтируют будки охраны, киоски, контейнеры, тонары. Всего 20 объектов, большая часть из которых расположена вокруг и внутри трамвайного кольца.
Демонтируют киоски и павильоны у остановки общественного транспорта "15-й микрорайон".
Забор автосалона на улице Алма-Атинской, автомойка на Ставропольской, объекты на пересечении улиц Победы и Советской, Победы и Елизарова и Ракитовском шоссе так же должны быть убраны собственниками или будут снесены через два месяца.
Фото samara.ru.
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