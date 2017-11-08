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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

В Кировском районе незаконными признали 278 торговых точек

8 ноября 2017 17:27
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На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской демонтируют будки охраны, киоски, контейнеры, тонары. Всего 20 объектов, большая часть из которых расположена вокруг и внутри трамвайного кольца.
 Районная администрация предложила собственникам своими силами и за свой счет, в течение двух месяцев демонтировать и вывезти незаконные торговые точки. В противном случае они будут демонтированы в принудительном порядке. В Кировском районе незаконными признали 278 торговых точек, которые расположены на пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской, сообщает samara.ru.

На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской демонтируют будки охраны, киоски, контейнеры, тонары. Всего 20 объектов, большая часть из которых расположена вокруг и внутри трамвайного кольца.

Демонтируют киоски и павильоны у остановки общественного транспорта "15-й микрорайон".

Забор автосалона на улице Алма-Атинской, автомойка на Ставропольской, объекты на пересечении улиц Победы и Советской, Победы и Елизарова и Ракитовском шоссе так же должны быть убраны собственниками или будут снесены через два месяца.


Фото   samara.ru.
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Комментарии



Благоустройство региона
8 ноября 2017  17:27
На пересечении проспекта Карла Маркса и улицы Ташкентской демонтируют будки охраны, киоски, контейнеры, тонары. Всего 20 объектов, большая часть из которых расположена вокруг и внутри трамвайного кольца.
В Кировском районе незаконными признали 278 торговых точек
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