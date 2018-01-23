Свет к развязке на пересечении улиц Демократической и Ташкентской планируют подключить в апреле-мае
23 января 2018 22:44
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Первоначально развязку планировали сдать уже в конце 2017 года. Но из-за сложностей, возникших в связи с переносом электросетей, сроки сдвинулись. Строительство остановилось в середине октября.
Пока путепровод подключен к более слабому питанию. На зимний период оставлять объект на такой схеме электропитания было бы неразумно. Поэтому работы разделили на два этапа. В апреле-мае будет произведено подключение объекта к основному источнику питания.
После реконструкции улица Ташкентская соединит улицу Солнечную и Московское шоссе. Стоимость реконструкции Ташкентской по контракту составляет 787 млн рублей.
Фото: samarskie-voditeli.ru
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