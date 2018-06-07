Строители завершили часть работ по благоустройству парка Щорса в Самаре
7 июня 2018 10:30
У центрального входа, со стороны улиц Спортивной и Урицкого, появились зеленый газон и яркий кирпичный забор с разноцветными геометрическими фигурами.
— Подрядная организация выложила на объекте плитку. Кроме того, в парке появились обновленные клумбы с цветами, — рассказали местные жители.
В парке Щорса также решили установить памятник чехословацким легионерам. Изначально его планировали разместить на улице Красноармейской, в 50 метрах от стелы красноармейцам, которые были расстреляны белочехами. Это вызвало бурные споры среди городской общественности. Установка знака на улице Красноармейской стартовала в ноябре 2015 года. Однако вскоре работу свернули: монумент подвергся нападению вандалов.
Позже представители Минобороны Чехии и России и местные политики выбрали новое место для установки памятника чехословацким легионерам — в парке Щорса. Жители Самары вновь вышли на борьбу с неугодным монументом. В начале сентября прошлого года инициативная группа устроила пикет против установки памятного знака белочехам. Тогда активисты заявили, что будут продолжать сбор подписей до тех пор, пока городские власти не отменят свое решение. Слово негодующие сдержали. Протестная акция повторилась в начале октября 2017 года.
Теперь завершить установку памятника чешским легионерам в парке Щорса планируют в 2018 году, пишет 63.ру.
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