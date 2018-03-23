Срок завершения ремонта набережной в Самаре перенесен к концу мая
23 марта 2018 09:55
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В Самаре все еще идут активные ремонтные работы на участке набережной от комплекса KinUp в сторону Ладьи.
В последний раз сообщалось, что ремонт там завершат к 20 марта, до этого крайним сроком назывался апрель.
Однако на днях замруководителя департамента градостроительства Самары Олег Захаров сообщил, что это произойдет только к 20 мая.
На набережной уже готов новый каскадный фонтан, появился современный подземный туалет, приведена в порядок сама стела Ладья. До конца весны рабочие обустроят газон и разберутся с последними участками, на которые нужно положить асфальт или плитку, пишет Самру.ру.
Напомним, участок набережной закрыли на реконструкцию ровно год назад - в марте 2017 года.
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