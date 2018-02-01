Самарцы просят сделать «Школьную аллею» около остановки «Лесная»
1 февраля 2018 13:48
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В Кировском районе Самары начали формирование списка общественных зон, которые планируют благоустроить по федеральной программе «Комфортная городская среда». В него вошли «Дубовый колок», который находится на улице Стара-Загора, и рекреационная зона возле трамвайной остановки «Лесная». Об этом сообщили представители районной администрации.
Кстати, после благоустройства зеленой зоне планируют дать новое название — «Школьная аллея». Это предложили сделать местные активисты.
— Начиная с 13 февраля жители Кировского района смогут принять участие в открытых обсуждениях проектов благоустройства общественных пространств. Собрания планируют провести в вечернее время в зданиях школ №86, 168, 112, 101, 47 и 99, — рассказали в администрации.
В день выборов президента, 18 марта, пройдет всенародное голосование по включению в программу общественных территорий Самары. Проекты, набравшие наибольшее число голосов, претворят в жизнь. Остальные в последующем доработают и предложат жителям для повторного обсуждения, пишет 63.ру.
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