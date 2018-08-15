Самарцы просят оставить рынок на углу Аэродромной и Авроры
15 августа 2018 09:47
121
Жители Самары, а также предприниматели и фермеры региона просят сохранить ярмарку на углу улиц Аэродромная и Авроры. Эту просьбу они выразили в видеообращении на имя глав города и области.
В нем напоминается о встрече с гражданами в 2013 году Дмитрия Азарова, тогда мэра Самары, и Александра Хинштейна, на тот момент депутата Госдумы от Самарской области. «У меня осталось в памяти, что вы сказали, что хотите сохранить данный рынок для нас, — говорит жительница Советского района Татьяна Ножкина. — Для нас рынок — это жизнь… Люди приходят со своей продукцией, которую выращивают у себя в огородах, на дачах. Здесь пенсионеры могут продать все, что они вырастили. Мы этим рынком пользуемся больше 20 лет. Здесь всегда свежая продукция, доступные цены».
Жители сообщают, что из администрации был предоставлен проект по благоустройству территории, который включает в себя разбивку аллеи. Жители просят сделать так, чтобы и рынок был благоустроен, и аллея появилась, пишет «СО» ОНЛАЙН.
Шансы на сохранения рынка сократились до нуля после того, как его оператор — компания «Спарта» — проиграл судебный процесс. Организация пыталась признать действующим договор аренды участка, заключенного с министерством имущественных отношений Самарской области и восстановить в Едином государственном реестре недвижимости обременение в виде аренды участка. Шедший с переменным успехом процесс дошел до Верховного суда РФ, который поставил в нем точку не в пользу компании.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
15 августа 2018 09:47
Жители просят сделать так, чтобы и рынок был благоустроен, и аллея появилась. Благоустройство региона
121
14 августа 2018 15:53
Во вторник, 14 августа, завершатся работы по восстановлению размытого сильным дождем склона у Ботанического сада в Самаре. Благоустройство региона
272
13 августа 2018 23:35
Торги на эти работы состоялись 13 августа. Благоустройство региона
453
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
976
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
309
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
380
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
743
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
297
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
275
ЖКХ
14 августа 2018 17:15
8 августа у входа в УК «ГУЖФ» установили «пирамиду должника». ЖКХ
226
14 августа 2018 13:29
Компания Минобороны теряет право управлять жилыми домами в своем городке. ЖКХ
163
14 августа 2018 11:00
Изменения связаны с повышением НДС. ЖКХ
229
Экология
15 августа 2018 10:17
Предпринимаемые усилия уже дают результат. Экология
111
13 августа 2018 13:56
Под сокращение попали несколько направлений. Экология
244
10 августа 2018 12:16
Об этом сообщает сайт организации. Экология
251
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
456
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
990
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
767
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1374
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1158
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1189
Фоторепортажи
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
554
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
393
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1760
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1763
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3420
25 июня 2018 20:49
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
2530
Мероприятия