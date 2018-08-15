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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Самарцы просят оставить рынок на углу Аэродромной и Авроры

15 августа 2018 09:47
121
Самарцы просят оставить рынок на углу Аэродромной и Авроры Жители просят сделать так, чтобы и рынок был благоустроен, и аллея появилась.
Жители просят сделать так, чтобы и рынок был благоустроен, и аллея появилась.

Жители Самары, а также предприниматели и фермеры региона просят сохранить ярмарку на углу улиц Аэродромная и Авроры. Эту просьбу они выразили в видеообращении на имя глав города и области.

В нем напоминается о встрече с гражданами в 2013 году Дмитрия Азарова, тогда мэра Самары, и Александра Хинштейна, на тот момент депутата Госдумы от Самарской области. «У меня осталось в памяти, что вы сказали, что хотите сохранить данный рынок для нас, — говорит жительница Советского района Татьяна Ножкина. — Для нас рынок — это жизнь… Люди приходят со своей продукцией, которую выращивают у себя в огородах, на дачах. Здесь пенсионеры могут продать все, что они вырастили. Мы этим рынком пользуемся больше 20 лет. Здесь всегда свежая продукция, доступные цены».

Жители сообщают, что из администрации был предоставлен проект по благоустройству территории, который включает в себя разбивку аллеи. Жители просят сделать так, чтобы и рынок был благоустроен, и аллея появилась, пишет «СО» ОНЛАЙН.

Шансы на сохранения рынка сократились до нуля после того, как его оператор — компания «Спарта» — проиграл судебный процесс. Организация пыталась признать действующим договор аренды участка, заключенного с министерством имущественных отношений Самарской области и восстановить в Едином государственном реестре недвижимости обременение в виде аренды участка. Шедший с переменным успехом процесс дошел до Верховного суда РФ, который поставил в нем точку не в пользу компании.
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Комментарии



Благоустройство региона
15 августа 2018  09:47
Самарцы просят оставить рынок на углу Аэродромной и Авроры Жители просят сделать так, чтобы и рынок был благоустроен, и аллея появилась.
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