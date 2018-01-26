«Самарские распределительные сети» расчистят около 1 000 га просек ЛЭП в 2018 году

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В 2018 году для недопущения падения деревьев на линии электропередачи, безопасной эксплуатации линейных объектов и содержания их впожаробезопасном состоянии «Самарские распределительные сети» расчистят около 1 000 га просек воздушных линий электропередачи.Работы будут вестись в рамках ремонтной программы филиала на текущий год как в столице региона, так и по области. На эти цели выделено более 40 млн рублей.Расчистка просек – одна из важнейших задач энергетиков в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. При неблагоприятных погодных условиях - ледяном дожде,сильном порывистом ветре и обильных снегопадах – падение деревьев создает угрозу обрыва провода и нарушения энергоснабжения потребителей.Наибольший объем работ запланирован на линиях электропередачи 110 кВ. Работы будут выполнены как хозяйственным, так и подрядным способом, без ограниченияэлектроснабжения потребителей. Персонал, занятый расчисткой и расширением просек воздушных линий, обеспечен спецодеждой и необходимым инструментом. Кроме того, дополнительно используется спецтехника – харвестеры, мульчеры, тракторы с измельчителем. Завершить все работы по расчистке просек планируется в сентябре.