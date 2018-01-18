Самарские памятники очистят от граффити
18 января 2018 10:44
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Определился подрядчик, который будет содержать монументальные сооружения, расположенные в Самаре. Работы будет выполнять ООО «Фортуна». На эти цели выделят более 1,2 млн рублей. Компания должна будет мыть скульптуры, очищать от снега и убирать мусор в течение всего года.
— Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение городского округа Самара «Центр технического и хозяйственного обслуживания», — уточняется на сайте госзакупок.
В список объектов, за которыми будут следить, входят стелы у «Фонтана Победы», боевая машина десанта, памятник Куйбышеву, обелиск «Борцам революции 1917 года», автомобиль ЗИС, монументальная стела герою Советского Союза, летчице Ольге Санфировой, скульптурная композиция «Борцам за установление Советской власти в Самаре» и другие, пишет 63.ру.
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Комментарии
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