Самарские эксперты Народного фронта высказали замечания по установке детских площадок
27 сентября 2018 10:15
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Эксперты Центра Общероссийского народного фронта по мониторингу благоустройства городской среды в Самарской области совместно с представителями администрации и прокуратуры Октябрьского района оценили качество реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» во дворах домов №6, №12 и №14 по улице Гагарина в Самаре. В ходе проверки выявлен ряд нарушений.
«Общественники осуществляют контроль качества работ по благоустройству дворовых территорий и городских общественных пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на всех этапах – от проекта до сдачи. В данном случае мы были в этих дворах в прошлом году, когда жители только обсуждали, что и как благоустроить, общались с исполнителем контракта в процессе благоустройства, а сегодня видим практически уже готовые яркие и нарядные игровые площадки, однако жители высказывают подрядчику замечания к качеству конструкций», – рассказала координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, член регионального штаба Народного фронта Екатерина Гудзима.
Эксперты увидели, что сборка конструкций детской игровой площадки проведена некачественно. «В процессе сборки не соблюдены условия выравнивания нижнего базового покрытия, к которому монтируется конструкция, в результате чего произошла деформация металлических конструкций. Деревянные части тоже подгонялись под сборку в нарушение технологии, в итоге получилась детская спортивная горка, которая может не выдержать нагрузки и просто сломается, что совершенно недопустимо», – пояснил член регионального штаба ОНФ, строительный эксперт Дмитрий Волобоев.
Объяснения подрядчика, что конструкции были с заводским дефектом и в процессе сборки нужно было подгонять детали конструкции, эксперты посчитали несостоятельными. «Если подрядчик своевременно не выявил дефекты, то при некачественной сборке нарушения конструкции только усугубились. Если нет возможности корректной сборки, необходимо выставить претензию и вернуть продукцию. Теперь это зона ответственности подрядчика, и он обязан обеспечить качественные и безопасные конструкции на игровой площадке», – уточнила позицию экспертов ОНФ Гудзима.
Представитель администрации Октябрьского района поддержал активистов Народного фронта и предложил организации, осуществляющей технический надзор в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», подготовить техническое заключение о соответствии возведенных объектов нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к детским площадкам.
Также общественники обратили внимание администрации, что необходима синхронизация видов работ по каждому адресу с тем, чтобы сначала проводились работы с участием тяжелой техники, затем устанавливалась площадка и на завершающем этапе проводилась укладка асфальтового покрытия. «Необходимо комплексно подходить к благоустройству и выполнять работы последовательно, тогда опиловка деревьев не будет производиться на только что построенную площадку или благоустроенный газон», – заметила Гудзима. Этот вопрос эксперты намерены обсудить с губернатором на предстоящей региональной конференции ОНФ.
Всего в программу благоустройства на 2018 г. в регионе включены 151 общественная и 388 дворовых территорий. Активисты ОНФ продолжают общественный контроль реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» в Самарской области.
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