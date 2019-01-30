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Самара заняла первое место по росту спроса на услугу по уборке снега

30 января 2019 13:33
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Самара заняла первое место по росту спроса на услугу по уборке снега При этом средний ценник снизился на 24%.
При этом средний ценник снизился на 24%.

В то время как в России проходят сильные снегопады, эксперты Авито проанализировали рынок услуг по уборке снега и выяснили, что в Самаре за год он заметно оживился. В январе 2019 года пользователи разместили на 80% больше объявлений, чем в прошлом, а спрос на них и вовсе вырос в 6 раз (+515%). При этом средний ценник снизился на 24% и равен 534 рублям за услугу.
Самара заняла 5-е место по доступности этой услуги.

Дешевле всего уборка снега в Волгограде – в среднем услуга стоит 371 рубль. На втором месте Ульяновск (432 рубля), на третьем – Барнаул (455 рублей). Дороже всего за эту услугу просят, как и следовало ожидать, в столицах: Санкт-Петербурге (1 879 рублей) и Москве (2 061 рубль). В целом по стране средний ценник составляет 811 рублей.
Особенным ростом предложения отметились Саратов, где предложение выросло в 4 раза, Волгоград (в 2,5 раза), а также Москва, Санкт-Петербург и Воронеж (в два раза в каждом). При этом самый существенный рост популярности этой услуги зафиксирован в Самаре, Санкт-Петербурге (в 5 раз) и Саратове (в 4,5 раза).

Наибольшей востребованностью услуга по уборке снега пользуется в Саратове, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Фото pixabay.com
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Комментарии



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