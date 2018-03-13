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Самара получила шанс восстановить лесопарк имени 60-летия Советской власти

13 марта 2018 13:00
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Самара получила шанс восстановить лесопарк имени 60-летия Советской власти Его площадь превышает 133 га.
Его площадь превышает 133 га.

В Самаре может быть возрождена крупнейшая зеленая зона города — лесопарк имени 60-летия Советской власти. 20 га лесопарка, приватизированных было известным коммунальным бизнесменом Беником Айвазяном, неожиданно получили статус муниципальной собственности.

Лесопарк 60-летия Советской власти в границах Московское шоссе, ул. Ташкентской, Стара-Загоры, Алма-Атинской считается крупнейшей зеленой зоной внутри Самары. Его площадь превышает 133 га. Массив открыли для посещения горожан в 1977 году. Но до настоящего времени ни областные, ни городские власти не сумели оформить права на этот объект. На протяжении последних 20 лет парк являлся бесхозным и приходил в упадок. Зато не ослабевал интерес бизнесменов и девелоперов к площадке. Там уже построены коттеджи, дачи, гаражи, ресторан, сауна, шиномонтажные мастерские, пишет "Самарское обозрение".
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Комментарии



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Самара получила шанс восстановить лесопарк имени 60-летия Советской власти Его площадь превышает 133 га.
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