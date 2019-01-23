С начала зимы на полигоны с улиц Самары вывезли порядка 340 тысяч тонн снега

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Максимальное расширение проезжей части – этого требуют большинство дорог, а также активный вывоз снега на полигоны. Именно на этом делается упор сейчас, когда погода «дала передышку» и в Самаре после очередного снегопада, начавшегося в понедельник вечером и усилившегося в ночь на вторник, продолжается расчистка территорий.В среднем ежедневно за две смены на полигоны только с улично-дорожной сети города направляется по 10-11 тысяч тонн снежных масс. Как отмечают специалисты профильного департамента, осуществляющего мониторинг и контроль ситуации, такого значительного объема вывезенных снежных накоплений не было давно (в сравнении с предыдущими сезонами). Всего же около 340 тысяч тонн снега пополнили полигоны. Все они задействованы на полную мощность.Стоит отметить, что движение машин, осуществляющих транспортировку снега, отслеживается как с помощью навигационной системы ГЛОНАСС, так и непосредственно кураторами на линии. Это необходимо с целью исключения простоя спецтехники.«Сформирован график работы с полигонами. При этом организованы раздельные въезд и выезд на специализированные площадки, чтобы машины не мешали друг другу, а отгрузка выполнялась более оперативно. Таким образом, основная задача – максимально эффективное использование технических ресурсов для вывоза снега в максимально возможном объеме», - подчеркнул заместитель руководителя Управления благоустройства Департамента городского хозяйства и экологии г. о. Самара Виктор Ненашев.В процессе расчистки существуют сложности, в основном обусловленные наличием большого количества личного транспорта горожан, припаркованного вдоль дорог. В процессе выполнения очистки улично-дорожной сети вокруг оставленных у обочин автомобилей образуются сугробы. Тяжелая техника не может производить расчистку от борта до борта, ей приходится маневрировать. Для более быстрой и качественной уборки содействие службам благоустройства оказывает ГИБДД.«С участков, где остановка и стоянка запрещены и в соответствии с Правилами дорожного движения установлены знаки, машины эвакуируют и помещают на спецстоянку, оформляя необходимые материалы», - добавил Виктор Ненашев.В связи с тем, что в этом году зима более снежная – например, в январе было уже 8 довольно интенсивных снегопадов – темпы работ не снижаются. Сегодня МП г. о. Самара «Благоустройство» на уборку улиц города только в дневную смену вывело 174 единицы спецтехники и 314 человек. Ответственные службы должны подготовиться к новой порции осадков, которая прогнозируется синоптиками к концу рабочей недели, сообщает горадминистрация.