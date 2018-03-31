Ремонт Заводского шоссе в районе Юнгородка в Самаре планируют на 2019 год
31 марта 2018 11:26
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Как сообщили в городском департаменте градостроительства, предварительно на 2019 год намечено начало ремонта дороги на участке от ул. Земеца до пр. Кирова. При этом проект реконструкции давно разработан, но на его реализацию в текущем году финансирование не заложено.
Напомним, месяц назад сообщалось, что уже близится к завершению первая очередь реконструкции Заводского шоссе, от ул. Авроры до примерно 7-15 дома по Заводскому шоссе. Когда работы «доползут» до обещанного участка в районе пересечения с ул. 22 Партсъезда, пока не ясно.
Как не сообщается в этот раз и о том, когда ремонта дождется участок Заводского шоссе между ул. 22 Партсъезда и пр. Кирова, пишет Самру.ру.
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Комментарии
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31 марта 2018 11:26
При этом проект реконструкции давно разработан. Благоустройство региона
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Проект реконструкции дороги уже готов, но в этом году на его реализацию деньги в бюджете не заложили. Благоустройство региона
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