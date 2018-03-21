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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Реконструкцию цирка в Самаре снова отложили на год

21 марта 2018 11:29
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Реконструкцию цирка в Самаре снова отложили на год Проект получил поддержку федерального правительства.
Проект получил поддержку федерального правительства.

Реконструкцию старого самарского цирка на ул. Молодогвардейской планируют начать в 2019 году.

Об этом 20 марта сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров после встречи с зампредом правительства России Ольгой Голодец.
В 2018 году, по словам Азарова, будут завершены все "подготовительные процедуры", проект получил поддержку федерального правительства.

Напомним, реконструкция цирка анонсируется уже много лет и каждый год переносится. По последним данным, цирк должен был закрыться на ремонт после новогодних праздников, однако этого так и не случилось, а самарские депутаты отозвали предусмотренные на это средства регионального бюджета в связи с отсутствием софинансирования в федеральной казне, пишет Самру.ру.

Еще в мае 2017 года сообщалось, что проект реконструкции цирка проходит госэкспертизу.
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