Работы по благоустройству сквера по улице Зеленая в Самаре выполнены на 76%
30 июля 2018 13:57
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На этот раз Глава оценила состояние общественных пространств Куйбышевского района Самары.
Благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» в Куйбышевском районе отремонтируют 3 общественных пространства, одно из которых – сквер по улице Зеленая. Работы здесь выходят на финишную прямую: общий процент их выполнения составляет 76%. В сквере закончили все демонтажные работы и уложили новую плитку, заменили бортовой камень и люки смотровых колодцев, окрасили ограждения по периметру и обновили газон. Осталось смонтировать детскую игровую площадку и установить другие малые архитектурные формы, сообщает горадминистрация.
«К ремонту объектов на территории района нам удалось приступить в начале июня. Благодаря тому, что в Куйбышевском районе не было ограничений на въезд строительной техники и перекрытия дорог на период проведения Чемпионата мира, работы здесь не останавливались ни на минуту. Мы рассчитываем, что это поможет завершить благоустройство общественных пространств района раньше срока», - пояснил представитель компании-подрядчика Михаил Цыбин.
В ходе выездного совещания Елена Лапушкина посетила и самое крупное районное общественное пространство - сквер Нефтяников. Куйбышевцы решили, что в рамках проекта в сквере отремонтируют дорожки, обновят газон, высадят новые цветы, установят лавочки и урны, а также оборудуют две детско-спортивные зоны с антитравматическим покрытием. При этом Глава города поручила провести дополнительные работы по санитарной обрезке и опиловке деревьев, покраске световых опор и ограждения по периметру.
«Даже если изначально проект не предусматривал проведение этих работ, их необходимо выполнить», - подчеркнула Елена Лапушкина.
По словам главы районной администрации Александра Моргуна, сквер всегда пользовался популярностью у местных жителей:
«Несмотря на то, что работы здесь еще не завершены, семьи с детьми здесь уже активно гуляют, катаются на роликах и используют новую спортивную площадку. Во время обсуждения проекта, жители сразу сказали, что хотят видеть в сквере большое количество пешеходных дорожек именно из асфальта, так как привыкли здесь бегать и кататься на велосипедах. Мы эти пожелания учли».
Вопросы у Главы города вызвало и благоустройство сквера Ветеранов. Несмотря на то, что в сквере уже завершили все демонтажные работы, уложили плиточное покрытие, установили бордюрные камни и обновили газон, общее впечатление портят два объекта потребительского рынка, один из которых расположен прямо по его центру, а также состояние территорий, граничащих с общественным пространством.
«Эти торговые объекты однозначно нужно переносить из сквера. Согласуйте с жителями, нужны ли эти объекты в микрорайоне и куда их лучше перенести, - поручила Елена Лапушкина главе районной администрации. – И учтите на будущее: такие вопросы стоит решать до начала ремонтных работ».
Также Глава города поручила до окончания работ по благоустройству провести покраску световых опор и изоляцию тепловых сетей, расположенных на примыкающей к скверу территории.
Подводя итоги совещания, Елена Лапушкина подчеркнула, что при благоустройстве общественных пространств не стоит забывать и о примыкающих территориях:
«В тех районах, где я уже успела побывать и посмотреть работы по благоустройству общественных пространств, есть общие замечания. Первое – это санитарное содержание прилегающих территорий. Второе – обрезка и опиловка деревьев. Третье – состояние опор освещения и линий электропередач. Я попрошу довести эти замечания до всех глав районных администраций и заблаговременно их устранить», - подчеркнула Елена Лапушкина.
Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Комментарии
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Речь идет об участке от ул. Ново-Садовой до Московского шоссе. Благоустройство региона
0
30 июля 2018 13:57
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает работы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Благоустройство региона
8
30 июля 2018 13:39
Сейчас идет поиск подрядчика. Благоустройство региона
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