Провал на Пионерской ликвидируют до конца дня
20 июля 2018 13:23
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Место, где образовалась дыра в асфальте, огородили. Об этом сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей» (ПТС), пишет 63.ру.
— В течение дня подрядная организация восстановит благоустройство на этом участке. Провал возник здесь из-за прошедших дождей. Повреждений на теплотрассе нет, система горячего водоснабжения работает в штатном режиме, — уточнили в «ПТС».
(фото сделано 19 июля)
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