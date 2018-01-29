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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Проспект Кирова в Самаре расширят только возле Кировского моста

29 января 2018 10:01
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Проспект Кирова в Самаре расширят только возле Кировского моста Здесь дорогу собираются расширить до четырех полос.
Здесь дорогу собираются расширить до четырех полос.

Напомним, в 2019 году в Самаре планируют начать реконструкцию пр. Кирова, при условии достаточного финансирования.
Врио министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин уточнил, что речь идет лишь об участке проспекта возле нового Кировского моста до трамвайных путей (ул. Ветлянская). Здесь дорогу собираются расширить до четырех полос.

Кировский мост был окончательно введен в эксплуатацию в четвертом квартале 2017 года, но, как заметил врио губернатора, чтобы мостовой переход заработал с полной нагрузкой, требуется реконструкция проспекта Кирова.

Отметим, в будущем к данному участку проспекта (и, соответственно, к мосту) планируется подвести ул. 22 Партсъезда, достроив ее от Заводского шоссе, пишет Самру.ру.
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Комментарии



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