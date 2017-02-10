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Представители Народного фронта из Самарской области поделились опытом общественного контроля за состоянием дорог

10 февраля 2017 10:37
84
ОНФ запускает масштабные проекты, направленные на участие граждан в формировании инфраструктуры своего места жительства.

Общероссийский народный фронт запускает два масштабных проекта, направленных на вовлечение граждан в благоустройство городской среды и формирование дорожной политики в регионах. Об этом рассказали представители Центрального штаба ОНФ на очередном заседании.

На базе Народного фронта создан Центр мониторинга благоустройства городской среды, активисты которого вместе с местными жителями будут отслеживать состояние дворов многоквартирных домов и общедоступных зон отдыха. В 2017 г. в рамках работы приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на благоустройство городов будет выделено 20 млрд руб. По итогам послания Федеральному собранию президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин поручил учитывать мнение жителей при благоустройстве городской среды и дворовых территорий и предложил активистам ОНФ подключиться к этой работе. Стоит отметить, что программа 2017 г. будет продлена в последующие годы.

В рамках работы Центра планируется помогать жителям городов в принятии решений по изменению инфраструктуры своих дворов, а также привлечь их к непосредственному участию в облагораживании дворовых территорий и городских зон отдыха. Будут созданы сборники лучших практик реализации идей горожан и распространены справочные материалы с ответами на самые распространенные вопросы в этой сфере.

Также в планах Центра – проведение творческих конкурсов среди граждан на лучшие дизайн-проекты обустройства дворов и зон отдыха.

«Активисты ОНФ будут участвовать в общественных обсуждениях муниципальных программ благоустройства на 2017 и 2018–2022 гг. По итогам мы планируем выпустить сборник лучших практик благоустройства дворов и городских территорий», – отметил эксперт Центра мониторинга благоустройства городской среды, директор института «Академия городского хозяйства» НИУ «Высшая школа экономики» Павел Жбанов.

По словам экспертов Центра, они рассчитывают, что благодаря работе нового проекта в каждом регионе сформируется актив из неравнодушных граждан и экспертов по благоустройству городских территорий, заработает механизм учета мнения жителей при реализации мероприятий по благоустройству, а главное – поменяется отношение людей к своему участию в благоустройстве своего двора, улицы и города в целом.

Второй масштабный проект ОНФ – «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» – направлен на участие граждан в формировании дорожной политики в регионах и улучшении качества дорог. Его главные задачи – ремонт дорог с учетом мнения граждан и устранение дорожных дефектов, влияющих на аварийность.

В проекте «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» сможет принять участие каждый неравнодушный житель, который хочет повлиять на ситуацию с дорогами в своем городе. Заявить о проблемной дороге можно на специально созданном сайте. Также на портале будет доступна информация о планах по ремонту дорог, которая будет получена в ответ на ранее отправленные запросы. Это позволит гражданам, ставшим свидетелями возможных нарушений технологии проведения дорожных ремонтных работ, вовремя заявить о таких фактах. Таким образом, они смогут повлиять на качество дорожного полотна еще на стадии его ремонта.

Представители Народного фронта из Самарской и Волгоградской областей поделились своим опытом осуществления в регионах общественного контроля за состоянием дорог, после чего местные власти стали включать в планы именно те дороги, которые, по мнению граждан, нуждаются в ремонте.

Активист движения «Убитые дороги» из Самарской области Аркадий Лазарев заявил о том, что благодаря участию граждан в этой работе ситуацию с дорогами в регионах удастся изменить в лучшую сторону: «Нужно учитывать мнение граждан и работать совместно. Человек может отметить участок, за которым будет наблюдать общественность, Народный фронт. Это увидят чиновники, подрядные организации. Я уверен, что у такой работы будет результат. А в крайнем случае всегда могут подключиться Генпрокуратура России и ГИБДД».

Итоги проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 г. Активисты ОНФ сформируют рейтинги регионов по учету мнения граждан при проведении дорожных ремонтных работ и оперативности устранения локальных дорожных дефектов, влияющих на аварийность, сообщается на сайте ОНФ.

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Комментарии



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