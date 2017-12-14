Почти половина дворов Самары была расчищена за минувшие сутки
14 декабря 2017 13:43
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Необходимо отметить, что впервые в этом сезоне в расчистке территорий были задействованы максимально возможные ресурсы техники и персонала служб благоустройства и коммунальных служб.
По словам временно исполняющего полномочия Главы Самары Владимира Василенко, к утру 14 декабря были очищены до асфальта улицы 1, 2 и 3 категории. Движение общественного транспорта происходит без сбоев и задержек. За минувшие сутки на полигоны отправили порядка 3200 тонн. А всего с начала сезона – более 35 тысяч тонн. Для обработки улиц, тротуаров и посадочных площадок противогололедными многокомпонентными материалами за сутки использовали 500 тонн таких реагентов. Муниципальное предприятие вывело на дороги около 400 единиц уборочной техники.
На особом контроле находится уборка внутриквартальных и придомовых территорий, ответственность за которые несут УК, ЖСК, ТСЖ и администрации внутригородских районов. Только за минувшие сутки привели в порядок около 45% от общего числа. Основной упор – на работу дворников. В период усиленной расчистки утренняя смена стартует уже в 4 утра. Дворники мобилизованы во всех районах.
«Для нас принципиально важно, чтобы в 4 утра все дворники Октябрьского района вышли на работу. Чтобы в 7 утра жители могли спокойно идти по своим делам. В 7 утра начинается рабочий день управляющих микрорайонов, перед ними стоит задача оценить ситуацию с уборкой снега около каждого дома. И если вдруг нет дворника, то управляющая компания должна сформировать мобильную бригаду и расчистить тротуары, подъездные пути, подходы к подъездам. В случае обильных снегопадов подходы к школам, к поликлиникам, внутриквартальные дороги мы чистим силами района. Нам важно, чтобы на своем месте каждый выполнял свою работу качественно», - отметила Глава администрации Октябрьского внутригородского района Алла Волчкова.
По мнению Владимира Василенко, в организации уборки прилегающих и придомовых территорий большую роль должны играть управляющие микрорайонов.
«Это хорошее подспорье для работы на территории. Именно они должны организовывать на уборку хозяйствующие субъекты, работать в тесном взаимодействии с управляющими компаниями», - подчеркнул Владимир Василенко.
Всего по городу были задействованы более 2100 дворников и почти 150 единиц техники управляющих компаний. Особое внимание уделялось отработке обращений горожан через социальные сети, в частности, аккаунты врио Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, мобильной приемной Губернатора и Администрации Самары в Twitter и Facebook. Так, например, прошедшей ночью по обращениям горожан были очищены дворы на улице Ново-Садовой, 256, на улице Советской Армии, 130 и вывезен снег с подъездов к школе №36 в Промышленном районе.
Владимир Василенко также призвал автомобилистов не парковать свои транспортные средства вдоль дорог, особенно в период снегопадов: это создаёт значительные трудности дорожным службам для качественной уборки проезжей части, сообщает пресс-служба горадминистрации.
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