Освещение на Красноглинском шоссе установят к октябрю 2018 года
9 января 2018 11:30
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Фонари на Красноглинском шоссе в Самаре появятся к осени этого года. Министерство транспорта и автомобильных дорог региона ищет подрядчика, который готов установить освещение. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
Речь идет об участке от Волжского шоссе до моста через Сок. Фонари должны быть установлены к 31 октября. При этом подрядчик, который выиграет аукцион, должен будет приступить к подготовительным работам в марте, а в мае начать основные строительные работы.
В июле будущего года на Красноглинском шоссе должно начаться обустройство линий электроснабжения. За все работы подрядчик получит 96,9 миллионов рублей, пишет "Комсомольская правда".
Фото pixabay.com.
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