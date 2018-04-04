Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля
4 апреля 2018 17:07
250
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля. Об этом сегодня, 4 апреля на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя департамента по благоустройству администрации г. Самара Виктор Ненашев. Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.
При этом граждане могут выходить на уборку территорий в любое время, когда им удобно. О предстоящей уборке достаточно оповестить ТОСы, управляющих микрорайонов. Они обеспечат доступ к инвентарю, будут предупреждены и коммунальные службы, которые смогут в короткие сроки убрать мусор. В преддверии ЧМ-2018 чистоте города уделят особое внимание.
Виктор Ненашев, заместитель руководителя департамента по благоустройству администрации г. Самара:
« Все внутригородские районы Самары готовы к проведению субботников, они провели инвентаризацию наличия инвентаря. В принципе администрации районов готовы рассмотреть любой день для желающих убрать свой город, главное - это желание жителей».
Богдан Корчуганов, заместитель главы Октябрьского района г. Самара:
«Основная задача сделать так, чтобы территория радовала глаз. В этом году мы впервые применяем практику координации работ по благоустройству через управляющих микрорайонов. Они знают свою территорию, общаются с жителями. Инвентарь находится в структурных подразделениях управляющих компаний, как мы называем ЖЭУ и в пределах данного микрорайона инвентарь будет выдаваться»
На пресс-конференции было отмечено, что в прошлом году на общегородской субботник вышли более 80 тысяч горожан, и ожидается, что и в этом году активность самарцев не спадет.
Также в рамках областного проекта «Точка роста» в апреле по 12 адресам города проведут экологические акции для молодежи. Эти субботники организует Самарский дом молодежи. Те, кто придет на субботник и отметится в соответствующем приложении, могут получить призы.
Отдельной темой на пресс-конференции поднимался вопрос по работе самарских фонтанов. На данный момент их в городе 39, с учетом тех, на которых идет ремонт и нового объекта в Кошелеве. Все фонтаны планируют запустить в тестовом режиме 21 апреля, в день общегородского субботника, а старт сезону фонтанов дадут 1 мая. Те, которые работают с музыкальным сопровождением, будут начинать работу позже остальных, чтобы не беспокоить жителей окрестных домов.
Стоит отметить, что в апреле-мае с самарских улиц уберут мусор, а в июне проезжую часть будут мыть шампунем с помощью спецмашин.
Позаботятся и о зеленых насаждениях города - так, в этом году Самару украсят 32 тысячи цветов (в прошлом году было 28 тысяч). Растения появятся как в парках и на бульварах, так и в придорожных зонах, на клумбах и в кашпо. Цветы по погоде планируют высаживать уже в апреле, чтобы на майские праздники город выглядел нарядно. Отмечается, что горожане по-прежнему, к сожалению, выкапывают цветы и уносят, но количество таких нарушителей снизилось, и есть надежда на рост самосознания граждан.
В заключение пресс-конференции самарцев призвали выходить на субботники, принимать активное участие в месячнике по благоустройству, приводить город в порядок.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
4 апреля 2018 17:07
Также субботники намечены на 14 и 28 апреля. Благоустройство региона
250
3 апреля 2018 09:56
Горожане остались недовольны качеством реконструкции сада. Благоустройство региона
256
Капитальный ремонт в Самаре
30 марта 2018 10:14
Водоснабжение частного домовладения часто осуществляется из колодца или скважины. При этом характеристики воды могут быть не идеальными. Капитальный ремонт в Самаре
117
26 марта 2018 16:38
Удобная мягкая мебель хорошего качества ценилась во все времена. Сегодня высококачественные мягкие уголки, диваны и кресла поставляются европейскими... Капитальный ремонт в Самаре
122
16 марта 2018 08:53
Офисные диваны являются одними из необходимых предметов мебели. Их устанавливают в холле, кабинете руководителя, в рабочих помещениях и зонах отдыха. Капитальный ремонт в Самаре
352
Всё в Дом
2 апреля 2018 17:06
Для того чтобы обезопасить свое жилище от непрошенных гостей, люди придумали огромное количество разных способов. Всё в Дом
60
29 марта 2018 17:49
Правильно выбрав покрывало на кровать, вы сможете превратить спальню в настоящий райский уголок, где можно комфортно отдохнуть, расслабиться. Всё в Дом
79
22 марта 2018 16:52
Уборка дома не должна быть страшной рутиной, которая занимает все ваше свободное время. Всё в Дом
235
ЖКХ
4 апреля 2018 13:44
О ситуации рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. ЖКХ
165
4 апреля 2018 09:42
Экспертные группы провели оценку соответствия всем критериям. ЖКХ
152
3 апреля 2018 09:17
Данные потребители не находятся в трудной жизненной ситуации. ЖКХ
245
Экология
2 апреля 2018 12:52
В ближайшие дни новых снегопадов не обещают. Экология
285
29 марта 2018 13:48
В ходе проверки установлен собственник земельного участка, которому внесли представление о ликвидации загрязнения. Экология
261
29 марта 2018 12:26
В регионе продолжается подготовка к половодью. Экология
272
Видео
12 марта 2018 12:45
Стадион обещают достроить к началу апреля. ЧМ-2018
1475
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
855
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
769
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1664
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
960
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1057
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1644
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
995
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
4293
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2428
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2912
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2793
Мероприятия