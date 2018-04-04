Я нашел ошибку
Главные новости: 
В судебном заседании подсудимый вину в совершении указанного преступления признал полностью, извинился перед сотрудником полиции.
В Новокуйбышевске иностранца оштрафовали за оскорбление полицейского
Также судом удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 000 рублей.
Тольяттинец отсидит 5,5 лет за то, что сел пьяным за руль и стал виновником гибели двух мужчин
Виктор Петрович сумел на базе кардиологической больницы развить хирургию «открытого» сердца, а с 1978 года стал протезировать клапаны сердца и исправлять сложные врожденные пороки.
На здании самарского кардиоцентра появилась мемориальная доска в честь Почетного гражданина города Виктора Полякова
На данный момент полицейский подал рапорт об увольнении и находится на больничном.
В Сергиевском районе сотрудник полиции выдавал водительские права фиктивным ученицам автошколы за взятку
Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.
Два жителя Красноглинского района пойдут под суд за попытку сбыть более 1 килограмма "синтетики"
В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического забега
В Самаре ограничат движение транспорта в связи с проведением легкоатлетического забега
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля
Для самарцев в возрасте до 5 лет предусмотрен детский забег 530 метров. Всех юных финишеров ждут сладкие призы.
«Космический забег» откроет городской легкоатлетический сезон
сегодня  Среда, 4 апреля, 19:13
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 04/04:
USD 57.54
0.26
EUR 70.92
0.32
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля

4 апреля 2018 17:07
250
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.
Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.

Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля. Об этом сегодня, 4 апреля на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя департамента по благоустройству администрации г. Самара Виктор Ненашев. Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.
При этом граждане могут выходить на уборку территорий в любое время, когда им удобно. О предстоящей уборке достаточно оповестить ТОСы, управляющих микрорайонов. Они обеспечат доступ к инвентарю, будут предупреждены и коммунальные службы, которые смогут в короткие сроки убрать мусор. В преддверии ЧМ-2018 чистоте города уделят особое внимание.

Виктор Ненашев, заместитель руководителя департамента по благоустройству администрации г. Самара:  
« Все внутригородские районы Самары готовы к проведению субботников, они провели инвентаризацию наличия инвентаря. В принципе администрации районов готовы рассмотреть любой день для желающих убрать свой город, главное - это желание жителей».

Богдан Корчуганов, заместитель главы Октябрьского района г. Самара: 

«Основная задача сделать так, чтобы территория радовала глаз. В этом году мы впервые применяем практику координации работ по благоустройству через управляющих микрорайонов. Они знают свою территорию, общаются с жителями. Инвентарь находится в структурных подразделениях управляющих компаний, как мы называем ЖЭУ и в пределах данного микрорайона инвентарь будет выдаваться»

На пресс-конференции было отмечено, что в прошлом году на общегородской субботник вышли более 80 тысяч горожан, и ожидается, что и в этом году активность самарцев не спадет.

Также в рамках областного проекта «Точка роста» в апреле по 12 адресам города проведут экологические акции для молодежи. Эти субботники организует Самарский дом молодежи. Те, кто придет на субботник и отметится в соответствующем приложении, могут получить призы.

Отдельной темой на пресс-конференции поднимался вопрос по работе самарских фонтанов. На данный момент их в городе 39, с учетом тех, на которых идет ремонт и нового объекта в Кошелеве. Все фонтаны планируют запустить в тестовом режиме 21 апреля, в день общегородского субботника, а старт сезону фонтанов дадут 1 мая. Те, которые работают с музыкальным сопровождением, будут начинать работу позже остальных, чтобы не беспокоить жителей окрестных домов.

Стоит отметить, что в апреле-мае с самарских улиц уберут мусор, а в июне проезжую часть будут мыть шампунем с помощью спецмашин.
Позаботятся и о зеленых насаждениях города - так, в этом году Самару украсят 32 тысячи цветов (в прошлом году было 28 тысяч). Растения появятся как в парках и на бульварах, так и в придорожных зонах, на клумбах и в кашпо. Цветы по погоде планируют высаживать уже в апреле, чтобы на майские праздники город выглядел нарядно. Отмечается, что горожане по-прежнему, к сожалению, выкапывают цветы и уносят, но количество таких нарушителей снизилось, и есть надежда на рост самосознания граждан.

В заключение пресс-конференции самарцев призвали выходить на субботники, принимать активное участие в месячнике по благоустройству, приводить город в порядок.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
4 апреля 2018  17:07
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.
Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля
Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.  Благоустройство региона
250
3 апреля 2018  09:56
Краска с изгороди Ботсада в Самаре начала облезать Горожане остались недовольны качеством реконструкции сада.
Краска с изгороди Ботсада в Самаре начала облезать
Горожане остались недовольны качеством реконструкции сада.  Благоустройство региона
256
2 апреля 2018  20:33
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
Самарская область получит дополнительно 700 млн рублей из федерального бюджета на развитие сети автодорог
  Благоустройство региона
330
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 марта 2018  10:14
Водоочистка как защита от болезнетворных бактерий и смертельных инфекци
Водоочистка как защита от болезнетворных бактерий и смертельных инфекци
 Водоснабжение частного домовладения часто осуществляется из колодца или скважины. При этом характеристики воды могут быть не идеальными. Капитальный ремонт в Самаре
117
26 марта 2018  16:38
Мягкая мебель для дома и офиса - создаем эксклюзивный уютный интерьер
Мягкая мебель для дома и офиса - создаем эксклюзивный уютный интерьер
 Удобная мягкая мебель хорошего качества ценилась во все времена. Сегодня высококачественные мягкие уголки, диваны и кресла поставляются европейскими... Капитальный ремонт в Самаре
122
16 марта 2018  08:53
Офисные диваны: несколько советов при выборе
Офисные диваны: несколько советов при выборе
  Офисные диваны  являются одними из необходимых предметов мебели. Их устанавливают в холле, кабинете руководителя, в рабочих помещениях и зонах отдыха.  Капитальный ремонт в Самаре
352
Весь список
Всё в Дом
2 апреля 2018  17:06
Преимущества видеонаблюдения в доме
Преимущества видеонаблюдения в доме
 Для того чтобы обезопасить свое жилище от непрошенных гостей, люди придумали огромное количество разных способов.  Всё в Дом
60
29 марта 2018  17:49
Как выбрать покрывало на кровать
Как выбрать покрывало на кровать
 Правильно выбрав покрывало на кровать, вы сможете превратить спальню в настоящий райский уголок, где можно комфортно отдохнуть, расслабиться. Всё в Дом
79
22 марта 2018  16:52
Клининг. Четыре простых совета, которые помогут быстро навести порядок
Клининг. Четыре простых совета, которые помогут быстро навести порядок
 Уборка дома не должна быть страшной рутиной, которая занимает все ваше свободное время.  Всё в Дом
235
Весь список
ЖКХ
4 апреля 2018  13:44
Война на самарском рынке ЖКХ обострилась
"Война" на самарском рынке ЖКХ обострилась
О ситуации рассказал председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских. ЖКХ
165
4 апреля 2018  09:42
В 2018 году аккредитованные лаборатории СКС в очередной раз успешно прошли процедуру подтверждения компетенции от Росаккредитации
В 2018 году аккредитованные лаборатории СКС в очередной раз успешно прошли процедуру подтверждения компетенции от Росаккредитации
Экспертные группы провели оценку соответствия всем критериям. ЖКХ
152
3 апреля 2018  09:17
В Кировском районе Самары судебные приставы арестовали имущество должников СКС
В Кировском районе Самары судебные приставы арестовали имущество должников СКС
Данные потребители не находятся в трудной жизненной ситуации. ЖКХ
245
Весь список

Экология
2 апреля 2018  12:52
Когда начнет таять снег в Самарской области? В ближайшие дни новых снегопадов не обещают.
Когда начнет таять снег в Самарской области?
В ближайшие дни новых снегопадов не обещают.  Экология
285
29 марта 2018  13:48
Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано
Тольяттинское битумное озеро, в котором чуть не погибли двое детей, ликвидировано
В ходе проверки установлен собственник земельного участка, которому внесли представление о ликвидации загрязнения. Экология
261
29 марта 2018  12:26
В Самарской области водность рек выше, чем в прошлом году В регионе продолжается подготовка к половодью.
В Самарской области водность рек выше, чем в прошлом году
В регионе продолжается подготовка к половодью. Экология
272
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1475
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
855
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
769
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1664
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
960
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1057
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1644
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
995
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4293
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2428
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2912
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2793
Весь список

Мероприятия
Самарцев приглашают на выставку «Кухня» - история создания одной книги
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
В Доме офицеров пройдет гала-концерт областного фестиваля «Веснушка – 2018»
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2214

В Самаре тушили пожар в строящемся здании на пр. Кирова

429

На ул. Буянова в Самаре глыба льда пробила лобовое стекло у припаркованной машины

416
за неделю

Самарцев серьезно напугал громкий хлопок и дым, который повалил из окон многоэтажки на Ново-Садовой

2743

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1553

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1393
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда