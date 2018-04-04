250

Общегородской субботник в Самаре в этом году состоится 21 апреля. Об этом сегодня, 4 апреля на пресс-конференции рассказал заместитель руководителя департамента по благоустройству администрации г. Самара Виктор Ненашев. Также субботники намечены на 14 и 28 апреля.При этом граждане могут выходить на уборку территорий в любое время, когда им удобно. О предстоящей уборке достаточно оповестить ТОСы, управляющих микрорайонов. Они обеспечат доступ к инвентарю, будут предупреждены и коммунальные службы, которые смогут в короткие сроки убрать мусор. В преддверии ЧМ-2018 чистоте города уделят особое внимание., заместитель руководителя департамента по благоустройству администрации г. Самара:« Все внутригородские районы Самары готовы к проведению субботников, они провели инвентаризацию наличия инвентаря. В принципе администрации районов готовы рассмотреть любой день для желающих убрать свой город, главное - это желание жителей»., заместитель главы Октябрьского района г. Самара:«Основная задача сделать так, чтобы территория радовала глаз. В этом году мы впервые применяем практику координации работ по благоустройству через управляющих микрорайонов. Они знают свою территорию, общаются с жителями. Инвентарь находится в структурных подразделениях управляющих компаний, как мы называем ЖЭУ и в пределах данного микрорайона инвентарь будет выдаваться»На пресс-конференции было отмечено, что в прошлом году на общегородской субботник вышли более 80 тысяч горожан, и ожидается, что и в этом году активность самарцев не спадет.Также в рамках областного проекта «Точка роста» в апреле по 12 адресам города проведут экологические акции для молодежи. Эти субботники организует Самарский дом молодежи. Те, кто придет на субботник и отметится в соответствующем приложении, могут получить призы.Отдельной темой на пресс-конференции поднимался вопрос по работе самарских фонтанов. На данный момент их в городе 39, с учетом тех, на которых идет ремонт и нового объекта в Кошелеве. Все фонтаны планируют запустить в тестовом режиме 21 апреля, в день общегородского субботника, а старт сезону фонтанов дадут 1 мая. Те, которые работают с музыкальным сопровождением, будут начинать работу позже остальных, чтобы не беспокоить жителей окрестных домов.Стоит отметить, что в апреле-мае с самарских улиц уберут мусор, а в июне проезжую часть будут мыть шампунем с помощью спецмашин.Позаботятся и о зеленых насаждениях города - так, в этом году Самару украсят 32 тысячи цветов (в прошлом году было 28 тысяч). Растения появятся как в парках и на бульварах, так и в придорожных зонах, на клумбах и в кашпо. Цветы по погоде планируют высаживать уже в апреле, чтобы на майские праздники город выглядел нарядно. Отмечается, что горожане по-прежнему, к сожалению, выкапывают цветы и уносят, но количество таких нарушителей снизилось, и есть надежда на рост самосознания граждан.В заключение пресс-конференции самарцев призвали выходить на субботники, принимать активное участие в месячнике по благоустройству, приводить город в порядок.