Названа причина оползания земли со склонов на набережной у Ладьи в Самаре
16 августа 2018 10:12
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Наибольший объем работы в рамках гарантийный обязательств предстоит выполнить подрядчику на 4-ой очереди набережной. Напомним, что при приемке работ Администрация направила в адрес исполнителей претензии, среди которых – сползание грунта с газонной части, неисправность в работе подъемника для маломобильных граждан, системы фильтрации воды в фонтане и системы освещения и отсутствие системы видеонаблюдения, предусмотренной по проекту.
Контрольная проверка показала, что к настоящему моменту из 68 замечаний подрядчик устранил меньше половины: в основном выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного и плиточного покрытия, замене системы фильтрации воды в фонтане и восстановлению газона. Глава города Елена Лапушкина подвергла критике темпы работ подрядчика по своим гарантийным обязательствам, и поручила руководителю Департамента градостроительства Сергею Дорошенко ужесточить контроль за устранением дефектов на набережной.
Кроме того, рекордные дожди, прошедшие в июле, также выявили недочеты в части отвода воды. Основная версия – при составлении проекта не были учтены дождевые потоки. Для точного установления причин по поручению Главы города проект реконструкции набережной сейчас проходит экспертизу. Также разработчику проектной документации были направлены претензии по качеству исполнения работ, сообщает горадминистрация.
Елена Лапушкина отметила, что ситуация и со Струковским садом, и с 4-ой очередью набережной находится под пристальным вниманием Администрации:
«В таком виде мы знаковые места города не оставим. Подрядчики будут работать на объектах в ежедневном режиме до полного устранения недостатков и исполнения всех гарантийных обязательств. Нам со своей стороны необходимо тщательно контролировать качество и сроки работ, а также найти оптимальные технические решения», - подчеркнула Елена Лапушкина.
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Комментарии
Благоустройство региона
16 августа 2018 12:55
Он расположится на набережной под центральным входом Струковского сада. Благоустройство региона
152
16 августа 2018 12:43
Земля ранее передавалась инвестору, но тот со своими обязательствами не справился. Благоустройство региона
103
16 августа 2018 10:12
На данный момент подрядчик устранил меньше половины проблем. Благоустройство региона
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