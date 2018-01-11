Начали сносить киоски на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре
11 января 2018 11:34
110
Советский район Самары зачищают от уличной торговли. Киоски вновь начали сносить на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Об этом сообщили представители районной администрации.
— На данный момент демонтированы два киоска, установленные на улице Аэродромной, — рассказали чиновники.
Отметим, что данные киоски располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год. В 2015 году власти Самары уже снесли половину торговых рядов на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Чтобы помешать этому, владельцы торговых точек и продавцы проводили акции протеста и даже перекрывали проезжую часть.
Сроки договора на пользование земельным участком под легальной частью рынка истекли 1 апреля 2017 года. Предпринимателям дали время на то, чтобы самостоятельно освободить территорию. Но рынок продолжает работать до сих пор. Стоит отметить, что работники торговых точек записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.
Несмотря на просьбы торговцев, городские власти решили остаться при своем. Бывший мэр Олег Фурсов заявил, что рынок точно снесут, так как он портит внешний облик города.
Сейчас городские власти и владельцы рынка выясняют отношения в арбитражном суде. Пока служители Фемиды поддерживают позицию властей, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
11 января 2018 11:34
Они располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год. Благоустройство региона
109
11 января 2018 10:35
В настоящее время заключается контракт с подрядной организацией. Благоустройство региона
126
10 января 2018 10:47
Место аварии ищут вторую неделю. Благоустройство региона
335
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
537
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
251
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10716
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
554
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
259
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
426
ЖКХ
9 января 2018 19:11
ЖКХ
222
7 января 2018 19:59
Сегодня в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 человек персонала. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением... ЖКХ
920
3 января 2018 19:32
Авария затронула 103 жилых многоквартирных дома и один детский сад. ЖКХ
532
Экология
9 января 2018 11:50
К выходным первой рабочей недели 2018 года синоптики обещают похолодание до минус 23 градусов. Экология
471
29 декабря 2017 14:06
В субботу в Самарской области сохранится теплая погода. Экология
216
28 декабря 2017 09:55
В новогодние праздники погода в регионе будет неустойчивой. Экология
3276
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6112
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2311
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9239
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2852
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11052
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3243
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3023
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1817
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2218
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2112
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1762
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3394
Мероприятия