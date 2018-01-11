Я нашел ошибку
Главные новости: 
Нью-Йорк подал в суд на BP и Exxon Mobil из-за изменения климата
В Самарской области сотрудниками полиции уничтожено более полутора тысяч единиц игорного оборудования Деятельность по выявлению азартных игр будет продолжена.
В Самарской области сотрудниками полиции уничтожено более полутора тысяч единиц игорного оборудования
Тольяттинский школьник попал на встречу с Владимиром Путиным С президентом увидятся школьники - авторы лучших сочинений.
Тольяттинский школьник попал на встречу с Владимиром Путиным
Дмитрий Азаров открывает детский сад
Дмитрий Азаров открыл детский сад "Волгарёнок" в Куйбышевском районе Самары
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году. Оформить его планируют в стиле хай-тек.
Строительство нового речного вокзала в Самаре могут начать уже в 2018 году
В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере доставки товара на 2,5 млн рублей.
В Самарской области задержали подозреваемого в мошенничестве в сфере доставки товара на 2,5 млн рублей
Самарские активисты Народного фронта подвели итоги работы по проекту ОНФ «За честные закупки» за 2017 год
Самарские активисты Народного фронта подвели итоги работы по проекту ОНФ «За честные закупки» за 2017 год
Начальнику Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслану Пантелееву присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области». Под его руководством ведомство стабильно находится в числе лидеров.
Начальнику Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте Руслану Пантелееву присвоено почетное звание «Заслуженный работник правоохранительных органов Самарской области»
сегодня  Четверг, 11 января, 13:02
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -6 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 11/01:
USD 56.87
-0.18
EUR 67.88
-0.33
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

Начали сносить киоски на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре

11 января 2018 11:34
110
Начали сносить киоски на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре Они располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год.
Они располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год.

Советский район Самары зачищают от уличной торговли. Киоски вновь начали сносить на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Об этом сообщили представители районной администрации.
— На данный момент демонтированы два киоска, установленные на улице Аэродромной, — рассказали чиновники.

Отметим, что данные киоски располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год. В 2015 году власти Самары уже снесли половину торговых рядов на пересечении улиц Авроры и Аэродромной. Чтобы помешать этому, владельцы торговых точек и продавцы проводили акции протеста и даже перекрывали проезжую часть.

Сроки договора на пользование земельным участком под легальной частью рынка истекли 1 апреля 2017 года. Предпринимателям дали время на то, чтобы самостоятельно освободить территорию. Но рынок продолжает работать до сих пор. Стоит отметить, что работники торговых точек записали видеообращение президенту РФ Владимиру Путину.

Несмотря на просьбы торговцев, городские власти решили остаться при своем. Бывший мэр Олег Фурсов заявил, что рынок точно снесут, так как он портит внешний облик города.

Сейчас городские власти и владельцы рынка выясняют отношения в арбитражном суде. Пока служители Фемиды поддерживают позицию властей, пишет 63.ру.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
11 января 2018  11:34
Начали сносить киоски на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре Они располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год.
Начали сносить киоски на пересечении улиц Авроры и Аэродромной в Самаре
Они располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год. Благоустройство региона
109
11 января 2018  10:35
На пересечении Ленинской и Чкалова в Самаре сделают пешеходный переход В настоящее время заключается контракт с подрядной организацией.
На пересечении Ленинской и Чкалова в Самаре сделают пешеходный переход
В настоящее время заключается контракт с подрядной организацией. Благоустройство региона
126
10 января 2018  10:47
На ул. Ново-Садовой в Самаре пропало освещение из-за короткого замыкания. Место аварии ищут вторую неделю.
На ул. Ново-Садовой в Самаре пропало освещение из-за короткого замыкания
Место аварии ищут вторую неделю. Благоустройство региона
335
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
537
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
251
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10716
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
554
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
259
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
426
Весь список
ЖКХ
9 января 2018  19:11
Износ водопровода на пересечении Демократической и Ташкентской: поселок Яблонька остался без воды
Износ водопровода на пересечении Демократической и Ташкентской: поселок Яблонька остался без воды
  ЖКХ
222
7 января 2018  19:59
Сегодня в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 человек персонала. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением техники и рабочих субподрядных организаций.
В связи с надвигающимся снегопадом службы благоустройства Самары мобилизуют свои силы для работы ночью
Сегодня в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 человек персонала. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением... ЖКХ
920
3 января 2018  19:32
Авария затронула 103 жилых многоквартирных дома и один детский сад.
Горвласти обещают вернуть тепло в дома на улице Ново-Вокзальной в течение 4 часов
Авария затронула 103 жилых многоквартирных дома и один детский сад.  ЖКХ
532
Весь список

Экология
9 января 2018  11:50
На Старый новый год Самарскую область ожидает крепкий мороз, а на Крещение - оттепель
На Старый новый год Самарскую область ожидает крепкий мороз, а на Крещение - оттепель
К выходным первой рабочей недели 2018 года синоптики обещают похолодание до минус 23 градусов. Экология
471
29 декабря 2017  14:06
В Самарской области перекрыт рекорд температуры воздуха В субботу в Самарской области сохранится теплая погода.
В Самарской области перекрыт рекорд температуры воздуха
В субботу в Самарской области сохранится теплая погода. Экология
216
28 декабря 2017  09:55
Жителей Самарской области ждет холодный бесснежный январь В новогодние праздники погода в регионе будет неустойчивой.
Жителей Самарской области ждет холодный бесснежный январь
В новогодние праздники погода в регионе будет неустойчивой. Экология
3276
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
6112
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2311
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9239
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2852
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
11052
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3243
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
3023
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1817
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2218
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2112
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1762
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3394
Весь список

Мероприятия
27 января - лыжный марафон «Сокольи горы»
В Загородном парке в Самаре пройдут славянские народные гулянья
Дед Мороз побывал в гостях у подшефных ребят из реабилитационного центра в Кинеле
Весь список
Популярное
за сегодня

Сенаторы предложили позволить работодателям увольнять сотрудников за появление на работе в пьяном виде в нерабочее время

455

МРОТ будет повышен до уровня прожиточного минимума на 8 месяцев раньше срока, пообещал Путин

397

В Апатитах мужчина угнал БТР из автошколы ДОСААФ, чтобы покататься

347
за неделю

Около ТЦ «Самолет» в Самаре кто-то выкинул много буханок хлеба

2475

Сыщики сработали на "отлично": В Самаре задержаны гастарбайтеры, грабившие одиноких прохожих по ночам

1861
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда