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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На ул. Ново-Садовой в Самаре пропало освещение из-за короткого замыкания

10 января 2018 10:47
189
На ул. Ново-Садовой в Самаре пропало освещение из-за короткого замыкания. Место аварии ищут вторую неделю.
Место аварии ищут вторую неделю.

Из-за короткого замыкания на участке от Постникова оврага до ул. Советской Армии в Самаре пропало уличное освещение. Об этом в своем аккаунте в Twitter написал областной минтранс.
Горожане жалуются в ведомство, что света на участке нет уже 10 дней. В вечернее время пешеходам просто опасно пересекать проезжую часть, так как водители их не видят — не работают светофоры и фонари.

В свою очередь министерство уверяет, что сетевая компания прикладывает все усилия, чтобы найти место аварии, но пока этого сделать не удается, сообщает Волга Ньюс.
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Комментарии



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