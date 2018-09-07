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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На реставрацию самарской Фабрики-кухни потребуется три года

7 сентября 2018 10:37
92
На реставрацию самарской Фабрики-кухни потребуется три года Работу фактически придется начинать заново.
Работу фактически придется начинать заново.

Самарский памятник конструктивизма Фабрику-кухню отремонтируют и сдадут под ключ в 2021 году. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры России.

— Власти страны поддерживают инициативу Самарской области разместить в здании филиал Третьяковской галереи и намерены привлечь к реализации проекта лучшие музейные силы страны. В том числе специалистов «Третьяковки» и государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, — рассказали в Минкульте.

В обновленном здании разместят 8000 квадратных метров выставочных площадей, постоянная экспозиция о XX веке и современном искусстве, кинозал, лекторий, кружки и художественная школа для детей.

Фабрику-кухню построили в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота — символ единства рабочих и крестьян. Реставрировать здание начали в 2016 году. Но сроки проведения работ затянулись.

В результате памятник архитектуры стал выглядеть еще хуже, чем был до реставрации. Сняли крышу, отделку фасада. На зиму все это прикрыли тонким материалом. В результате здание оказалось на грани обрушения. Тогда-то ему и начали подыскивать нового собственника.

Путем народного голосования в социальных сетях выбор пал на Третьяковскую галерею. Директор музея Зельфира Трегулова уже дала согласие на перемещение в здание основных фондов XX века.

Теперь реставрацию фактически придется начинать заново. На это выделили около 580 миллионов рублей. Подрядчик уже выбран, пишет 63.ру.

Фото 63.ру.
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Комментарии



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7 сентября 2018  10:37
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На реставрацию самарской Фабрики-кухни потребуется три года
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