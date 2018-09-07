На реставрацию самарской Фабрики-кухни потребуется три года
7 сентября 2018 10:37
92
Самарский памятник конструктивизма Фабрику-кухню отремонтируют и сдадут под ключ в 2021 году. Об этом сообщили на сайте Министерства культуры России.
— Власти страны поддерживают инициативу Самарской области разместить в здании филиал Третьяковской галереи и намерены привлечь к реализации проекта лучшие музейные силы страны. В том числе специалистов «Третьяковки» и государственного музейно-выставочного центра РОСИЗО, — рассказали в Минкульте.
В обновленном здании разместят 8000 квадратных метров выставочных площадей, постоянная экспозиция о XX веке и современном искусстве, кинозал, лекторий, кружки и художественная школа для детей.
Фабрику-кухню построили в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота — символ единства рабочих и крестьян. Реставрировать здание начали в 2016 году. Но сроки проведения работ затянулись.
В результате памятник архитектуры стал выглядеть еще хуже, чем был до реставрации. Сняли крышу, отделку фасада. На зиму все это прикрыли тонким материалом. В результате здание оказалось на грани обрушения. Тогда-то ему и начали подыскивать нового собственника.
Путем народного голосования в социальных сетях выбор пал на Третьяковскую галерею. Директор музея Зельфира Трегулова уже дала согласие на перемещение в здание основных фондов XX века.
Теперь реставрацию фактически придется начинать заново. На это выделили около 580 миллионов рублей. Подрядчик уже выбран, пишет 63.ру.
Фото 63.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
7 сентября 2018 11:52
Новый арт-объект установили напротив ТТУ. Благоустройство региона
5
7 сентября 2018 10:37
Работу фактически придется начинать заново. Благоустройство региона
91
7 сентября 2018 09:56
Этот статус предполагает комплексное обновление центра города. Благоустройство региона
93
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
1573
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
359
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
430
Всё в Дом
31 августа 2018 17:35
В каждом доме имеется хотя бы одна комната, которая вызывает ассоциацию с уютной и спокойной атмосферой. Всё в Дом
179
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
1033
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
371
ЖКХ
6 сентября 2018 10:23
В скором времени под землю предстоит завести 385 метров новых труб. ЖКХ
209
3 сентября 2018 16:02
Работы на месте повреждения канализационного коллектора 1972 года укладки прерывались только в темное время суток из-за опасений за жизнь рабочих.... ЖКХ
238
31 августа 2018 21:25
Замена тепломагистрали на ул.Ново-Вокзальной стала одной из крупнейших работ предприятия в рамках подготовки теплосетевого хозяйства города к зиме. Работы... ЖКХ
294
Экология
6 сентября 2018 14:59
Отмечается, что на территории РФ изменения климата происходят быстрее, чем в других местах планеты. Экология
254
3 сентября 2018 20:15
Учёные считают, что сигареты могут вредить океану не меньше, чем самый токсичный пластик. Экология
367
3 сентября 2018 12:44
Региональные «экологические часы» будут проводиться несколько раз в год. Экология
237
Видео
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
264
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
443
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
921
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1608
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1091
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
2004
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
450
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1371
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
966
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1055
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1030
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
768
Мероприятия