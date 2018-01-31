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Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На реконструкцию цирка в Самаре хотят направить средства из федерального бюджета

31 января 2018 09:57
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На реконструкцию цирка в Самаре хотят направить средства из федерального бюджета Ранее общую стоимость работ оценили в 906 млн рублей.
Ранее общую стоимость работ оценили в 906 млн рублей.

В Самаре скорректируют региональный бюджет, чтобы получить дополнительные средства из федеральной казны. Они пойдут на реконструкцию старого здания цирка. Об этом сообщил депутат Государственной думы Евгений Серпер, пишет 63.ру.

— Есть полный пакет разрешительной документации, есть поручение губернатора о том, чтобы проект начали реализовывать в ближайшее время. В 2019 году его завершат, — рассказал депутат.

Ранее цирк в Самаре планировали реконструировать к лету 2018 года, перед стартом чемпионата мира по футболу. На площадке хотели построить гостиницу, административный центр, крытый двор для животных, а также эстакаду для их выгула. Общую стоимость работ оценили в 906 млн рублей.

Но именно существенные затраты на подготовку к ЧМ привели к тому, что проект реконструкции цирка заморозили на неопределенный срок.
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Комментарии



Благоустройство региона
31 января 2018  09:57
На реконструкцию цирка в Самаре хотят направить средства из федерального бюджета Ранее общую стоимость работ оценили в 906 млн рублей.
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