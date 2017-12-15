На площади Куйбышева в Самаре установили огромные елочные шары
15 декабря 2017 12:22
104
Композицию «Новогодние шары», со встроенной светодиодной гирляндой, установили напротив одного из скверов на площади Куйбышева. Это три огромных разноцветных елочных шара, возвышающихся на постаменте. Как рассказал электромонтер МП «Самарагорсвет» Алексей Солдатов, шары сделаны из металлического каркаса, пластика и украшены мишурой.
Наряду с новыми световыми композициями самарцы увидят и скульптуры с иллюминацией прошлого года: «Два павлина царских», «Фоторамка», «Самолет с летчиком», «Дед Мороз», «Домик», «Мишка», «Часы». Помимо площади Куйбышева их установили на улице Ленинградской, аллее Трудовой Славы и улице Юных Пионеров, сообщает "Самарская газета".
Кроме световых фигур в Самаре «забьют» также световые фонтаны - на улицах Стара-Загоре, Ленинградской, площади Куйбышева, у ДК «Нефтяник», на Самарской площади, второй очереди набережной, в поселке Управленческий у ДК «Чайка», в сквере на пересечении улиц Победы и Гагарина.
Фото "Самарской газеты".
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
15 декабря 2017 12:22
У театра оперы и балета завершили установку всех запланированных праздничных световых фигур. Благоустройство региона
103
14 декабря 2017 13:43
Созданный вчера оперативный штаб по ликвидации последствий снегопада в Самаре подвел первые итоги работы. Благоустройство региона
183
14 декабря 2017 12:53
Он появится возле ДК имени Литвинова. Благоустройство региона
171
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
258
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
162
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10652
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
356
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
200
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
333
ЖКХ
13 декабря 2017 23:21
В ночь с 13 на 14 декабря синоптики прогнозируют усиление снега в Самаре. ЖКХ
326
13 декабря 2017 15:56
Накануне днем в уборке придомовых территорий были задействованы около 2,5 тысяч дворников и 143 спецмашины, причем использовались как собственные технические... ЖКХ
283
11 декабря 2017 11:35
На места отключения холодного водоснабжения направлены бойлеры. ЖКХ
192
Экология
8 декабря 2017 12:46
Рейды государственной инспекции в предпраздничные и праздничные дни контроль еще более усилятся. Экология
430
7 декабря 2017 11:04
По прогнозам синоптиков, обильных осадков в ближайшие дни не ожидают. Экология
392
6 декабря 2017 10:51
Об этом сообщает Приволжское УГМС. Экология
909
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5521
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2040
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8964
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2689
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10457
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3079
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2542
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1665
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2043
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1933
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1622
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3257
Мероприятия