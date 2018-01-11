На пересечении Ленинской и Чкалова в Самаре сделают пешеходный переход
11 января 2018 10:35
127
В центре Самары оборудуют еще один пешеходный переход.
Он появится уже в этом году на пересечении ул. Ленинской с ул. Чкалова в районе школы, для этого будут установлены необходимые технические средства.
Как сообщили в департаменте городского хозяйства и экологии, соответствующие торги проведены, в настоящее время заключается контракт с подрядной организацией. Срок выполнения работ по контракту - до 30 апреля, пишет Самру.ру.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
11 января 2018 11:34
Они располагались рядом с рынком, который власти пытаются полностью снести уже не один год. Благоустройство региона
109
11 января 2018 10:35
В настоящее время заключается контракт с подрядной организацией. Благоустройство региона
126
10 января 2018 10:47
Место аварии ищут вторую неделю. Благоустройство региона
335
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017 16:06Как выбрать мебель для офиса?
Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов. Капитальный ремонт в Самаре
537
25 ноября 2017 10:04
Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
251
18 марта 2015 17:49В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10716
Всё в Дом
8 ноября 2017 21:16
Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
554
3 ноября 2017 17:02
Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
259
1 ноября 2017 12:50Купить детскую ванночку
Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания. Всё в Дом
426
ЖКХ
9 января 2018 19:11
ЖКХ
222
7 января 2018 19:59
Сегодня в дневную смену на улицы города вышли 100 спецмашин и 140 человек персонала. Ночью же планируется использовать почти вдвое больше ресурсов с привлечением... ЖКХ
920
3 января 2018 19:32
Авария затронула 103 жилых многоквартирных дома и один детский сад. ЖКХ
532
Экология
9 января 2018 11:50
К выходным первой рабочей недели 2018 года синоптики обещают похолодание до минус 23 градусов. Экология
471
29 декабря 2017 14:06
В субботу в Самарской области сохранится теплая погода. Экология
216
28 декабря 2017 09:55
В новогодние праздники погода в регионе будет неустойчивой. Экология
3276
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6113
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2311
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9239
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2852
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
11052
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3243
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3023
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1817
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2218
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2112
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1762
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3394
Мероприятия