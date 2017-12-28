Я нашел ошибку
Главные новости: 
Петарда взорвалась, а мальчик попал в больницу.
В Сызрани подросток разбрасывал вокруг себя петарды, и одна из них попала в капюшон ребенка
За оказание квалифицированной медицинской помощи и комплексного лечения врач-травматолог-ортопед потребовал взятку в размере 50 000 рублей.
Врач-травматолог чапаевской горбольницы попал под уголовное дело за вымогательство взятки
Он получал выплаты, как участник ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, не являясь таковым.
Самарец выплатит более миллиона рублей государству за мошенничество с социальными выплатами
На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару
На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару
Все они госпитализированы.
В самарской квартире двое взрослых и ребенок отравились угарным газом
Все, кто придет в гости к птицам, смогут пообщаться со специалистами, заботящимися о крылатых подопечных.
Новый домик для лебедей торжественно откроют завтра в парке Металлургов
В соглашении на 2018-2020 годы акцент будет сделан на работу в области молодежной политики. Это позволит создать условия для самореализации молодежи и включения молодых самарцев в социальную, культурную и научную жизнь города.
В Администрации Самары состоялось подписание трехстороннего соглашения о регулировании социально-трудовых отношений
Ровно в полночь по самарскому времени, после трансляции поздравления Президента Российской Федерации Владимира Путина, ночное небо над площадью Куйбышева раскрасит праздничный фейерверк.
В новогоднюю ночь самарцев приглашают на площадь Куйбышева, где пройдут праздничные гуляния
сегодня  Четверг, 28 декабря, 22:19
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 28/12:
USD 57.45
-0.28
EUR 68.23
-0.31
Искать
Новости /  Благоустройство /  Благоустройство региона  

На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару

28 декабря 2017 19:58
414
В Самаре на Волжском проспекте открыли новый арт-объект - памятник пивовару.

"Сегодня около легендарного бара при Жигулёвском пивзаводе «На Дне» открылась скульптурная композиция, посвящённая губернским пивоварам. Рыбка и волжские раки присутствуют. Все самарские традиции соблюдены! Идеальное место для фото...", - сообщается в Твиттере департамента информационной политики правительства Самарской области.


Фото: Департамент информационной политики правительства Самарской области/Twitter



 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Благоустройство региона
28 декабря 2017  19:58
На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару
На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару
  Благоустройство региона
405
28 декабря 2017  11:09
В Самарской области определились с домами, на которых нарисуют граффити В список попали фасады зданий в Самаре, Чапаевске, Отрадном и Тольятти.
В Самарской области определились с домами, на которых нарисуют граффити
В список попали фасады зданий в Самаре, Чапаевске, Отрадном и Тольятти. Благоустройство региона
170
27 декабря 2017  14:46
Ежедневно в жилфонде
В праздничные дни УК «ЖКС» продолжит ежедневную уборку снега из дворов
Ежедневно в жилфонде "ЖКС" очищается от снега и сосулек около 70 крыш. С первого снегопада и до сегодняшнего дня уже очищено более 100 тысяч квадратных... Благоустройство региона
234
Весь список
Капитальный ремонт в Самаре
30 ноября 2017  16:06
Как выбрать мебель для офиса?
 Офис – сложная организация, в которую входит множество больших и мелких элементов.  Капитальный ремонт в Самаре
401
25 ноября 2017  10:04
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
Принимаем квартиру с ремонтом правильно
 Сэкономить на покупке квартиры в новостройке можно несколькими способами. Один из них – приобретение жилья на начальных этапах строительства. Капитальный ремонт в Самаре
213
18 марта 2015  17:49
В Самарской области в 2015 году предусмотрено отремонтировать 902 дома
В настоящее время по 800 домам ведутся проектные работы. Капитальный ремонт в Самаре
10679
Весь список
Всё в Дом
8 ноября 2017  21:16
Покупка садовой мебели
Покупка садовой мебели
 Почти у всех есть неправильное представление о том, что такое действительно садовая мебель. Всё в Дом
489
3 ноября 2017  17:02
Как правильно выбрать водоотвод?
Как правильно выбрать водоотвод?
 Каждый домовладелец знает, что благоустройство собственного дома во многом зависит от правильно выбранных изделий, способных удалить талые или ливневые воды... Всё в Дом
229
1 ноября 2017  12:50
Купить детскую ванночку
 Для банных процедур новорожденного младенца в первую очередь нужна качественная ванночка для купания.  Всё в Дом
404
Весь список
ЖКХ
28 декабря 2017  09:31
В новогодние праздники коммунальные службы Самары сформируют аварийные бригады
В новогодние праздники коммунальные службы Самары сформируют аварийные бригады
Также на круглосуточные дежурства перейдут чиновники городской администрации. ЖКХ
185
27 декабря 2017  09:10
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм.
Повреждение теплосети на ул.Стара-Загора в Самаре оперативно устранено
Ранее было выявлено повреждение тепломагистрали диаметром 800 мм. ЖКХ
160
27 декабря 2017  01:20
Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.
На месте повреждения теплосети на Стара-Загоре ведутся сварочные работы
Планируемое время возобновления теплоснабжения по штатной схеме – 08:00 27 декабря.  ЖКХ
483
Весь список

Экология
28 декабря 2017  09:55
Жителей Самарской области ждет холодный бесснежный январь В новогодние праздники погода в регионе будет неустойчивой.
Жителей Самарской области ждет холодный бесснежный январь
В новогодние праздники погода в регионе будет неустойчивой. Экология
634
25 декабря 2017  13:52
Погода в Самарской области сильно потеплеет Временами обещают мокрый снег.
Погода в Самарской области сильно потеплеет
Временами обещают мокрый снег. Экология
822
21 декабря 2017  10:32
Активисты собрали 78 мешков мусора в штольнях Самарской области В течение двух дней 40 добровольцев наводили порядок в подземных коридорах.
Активисты собрали 78 мешков мусора в штольнях Самарской области
В течение двух дней 40 добровольцев наводили порядок в подземных коридорах. Экология
260
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
5943
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
2181
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
9121
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
2779
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
10870
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3168
Весь список

Фоторепортажи
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
2798
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
1754
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2141
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2039
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
1704
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
3334
Весь список

Мероприятия
Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова
Мультимедийный парк «Россия - Моя история» весь январь можно посещать бесплатно
В Самаре Росгвардия организовала праздничный утренник для детей, родители которых погибли при исполнении служебных обязанностей
Весь список
Популярное
за сегодня

Жителей Самарской области ждет холодный бесснежный январь

635

Флагшток Большеглушицкого района внесен в «Книгу рекордов России»

522

На Волжском проспекте в Самаре появился новый арт-объект - памятник пивовару

414
за неделю

Самарская область будет пожизненно платить пенсию в размере 100 тысяч рублей в месяц Николаю Меркушкину?

4997

Экс-губернатор Самарской области выдвинут в совет директоров госкомпании

1702
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда