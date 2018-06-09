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На Красноглинском шоссе в Самаре ремонт близится к завершению

9 июня 2018 09:53
На Красноглинском шоссе в Самаре ремонт близится к завершению
 Контракт предполагает реконструкцию трассы общей протяженностью почти 10 км.

ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе. Напомним, контракт предполагает практически полноценную реконструкцию трассы общей протяженностью почти 10 км — от моста через р. Сок до Волжского шоссе.

Дорога, являющаяся частью резервного маршрута ЧМ-2018, приводится в порядок в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, которая вошла в приоритетный проект РФ "Безопасные и качественные дороги".
Генеральному подрядчику были вверены работы на двух участках дороги — от Волжского шоссе до завода "Электрощит", а также от завода до моста через реку Сок.

Вместо местами двухполосной дороги, не видевшей ремонта десяток лет, город получит четырехполосную автостраду с разделительной полосой и тросовым барьерным ограждением в осевой линии для безопасности встречных потоков.

На первом участке работа близится к завершению: асфальтобетонное покрытие уложено почти на 80% площади, обустраиваются тротуары, устанавливаются дорожные знаки и ограждения, наносится дорожная разметка. При этом на время строительных работ трасса не перекрывается, так что Красноглинское шоссе выполняет свою функцию одного из главных выездов из города.

"Цель ремонта шоссе — это доведение параметров дороги до технических характеристик магистрали, — говорит руководитель проекта ООО "Самаратрансстрой" Алексей Зотов. — В процессе ремонта было произведено расширение проезжей части на некоторых прежде зауженных участках, что значительно улучшило пропускную способность. Планируется, что в час здесь будет проходить в обе стороны более 2,5 тысячи автомобилей".

Стоит отметить, что в прежние годы Красноглинское шоссе было достаточно "диким" местом: дорогу обрамлял густой лес, не было никакого освещения и уж тем более пешеходных тротуаров. После реконструкции на протяжении всего участка будет обустроен тротуар и установлено освещение — фонарные столбы уже есть, осталось подключить фонари. Подрядчики оборудуют трассу 11 светофорными объектами и необходимыми дорожными знаками. Есть уверенность, что работы на первом участке шоссе будут завершены раньше планируемого срока — к 1 сентября текущего года.

На втором участке дороги работы еще в полном разгаре. Представители компании "Самаратрансстрой" напомнили, что в районе завода "Электрощит" пришлось разбирать разрушавшийся мост и заново его строить.

В перечне предстоящих работ — установка дорожных знаков, тросового ограждения, пешеходных ограждений, светофоров и остановочных павильонов. Дорожным строителям приходится работать практически в экстремальных условиях при интенсивном движении. Кстати, движение на время дорожных работ здесь также не перекрывается.

Согласно контракту, этот участок должен быть готов не позднее 15 сентября 2018 года, пишет Волга Ньюс.
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