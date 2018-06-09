На Красноглинском шоссе в Самаре ремонт близится к завершению
9 июня 2018 09:53
ООО "Самаратрансстрой" завершает ремонт Красноглинского шоссе. Напомним, контракт предполагает практически полноценную реконструкцию трассы общей протяженностью почти 10 км — от моста через р. Сок до Волжского шоссе.
Дорога, являющаяся частью резервного маршрута ЧМ-2018, приводится в порядок в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации, которая вошла в приоритетный проект РФ "Безопасные и качественные дороги".
Генеральному подрядчику были вверены работы на двух участках дороги — от Волжского шоссе до завода "Электрощит", а также от завода до моста через реку Сок.
Вместо местами двухполосной дороги, не видевшей ремонта десяток лет, город получит четырехполосную автостраду с разделительной полосой и тросовым барьерным ограждением в осевой линии для безопасности встречных потоков.
На первом участке работа близится к завершению: асфальтобетонное покрытие уложено почти на 80% площади, обустраиваются тротуары, устанавливаются дорожные знаки и ограждения, наносится дорожная разметка. При этом на время строительных работ трасса не перекрывается, так что Красноглинское шоссе выполняет свою функцию одного из главных выездов из города.
"Цель ремонта шоссе — это доведение параметров дороги до технических характеристик магистрали, — говорит руководитель проекта ООО "Самаратрансстрой" Алексей Зотов. — В процессе ремонта было произведено расширение проезжей части на некоторых прежде зауженных участках, что значительно улучшило пропускную способность. Планируется, что в час здесь будет проходить в обе стороны более 2,5 тысячи автомобилей".
Стоит отметить, что в прежние годы Красноглинское шоссе было достаточно "диким" местом: дорогу обрамлял густой лес, не было никакого освещения и уж тем более пешеходных тротуаров. После реконструкции на протяжении всего участка будет обустроен тротуар и установлено освещение — фонарные столбы уже есть, осталось подключить фонари. Подрядчики оборудуют трассу 11 светофорными объектами и необходимыми дорожными знаками. Есть уверенность, что работы на первом участке шоссе будут завершены раньше планируемого срока — к 1 сентября текущего года.
На втором участке дороги работы еще в полном разгаре. Представители компании "Самаратрансстрой" напомнили, что в районе завода "Электрощит" пришлось разбирать разрушавшийся мост и заново его строить.
В перечне предстоящих работ — установка дорожных знаков, тросового ограждения, пешеходных ограждений, светофоров и остановочных павильонов. Дорожным строителям приходится работать практически в экстремальных условиях при интенсивном движении. Кстати, движение на время дорожных работ здесь также не перекрывается.
Согласно контракту, этот участок должен быть готов не позднее 15 сентября 2018 года, пишет Волга Ньюс.
Добавить комментарий
Комментарии
Благоустройство региона
9 июня 2018 10:30
Температура воды в волге ниже норм для купания. Благоустройство региона
0
9 июня 2018 09:53
Контракт предполагает реконструкцию трассы общей протяженностью почти 10 км. Благоустройство региона
0
9 июня 2018 09:12
С помощью ограждений власти хотят обеспечить безопасность пешеходов. Благоустройство региона
0
Капитальный ремонт в Самаре
4 июня 2018 13:18Самое эффективное отопление частного дома: ТОП-5
В любом доме неотъемлемой частью считается отопление. Очень важно, чтоб выбранный способ обогрева помещения охватывал всю площадь. Капитальный ремонт в Самаре
0
29 мая 2018 16:29
Большинство пользователей мобильной электронной техники используют ее возможности для прослушивания музыкальных композиций и просматривания видео. Капитальный ремонт в Самаре
66
17 мая 2018 16:41
Правильный выбор септика для загородного дома - гарантия экологической чистоты. Капитальный ремонт в Самаре
168
Всё в Дом
24 мая 2018 09:20
Любой, кто проживает в доме, украшает его в той или иной форме. Со времен, когда человек жил в пещерах, он украшал свое место укрытия по-своему любыми средствами,... Всё в Дом
76
22 мая 2018 18:03
Сделать сад красивым можно с помощью ландшафтного дизайна. Сегодня это не для кого ни секрет. Ведь именно благодаря хорошей идее, которая была реализована в... Всё в Дом
74
3 мая 2018 18:47
Без комфортной и уютной кухни сложно представить себе любой дом. Каждая хозяйка хочет, чтобы на её кухне было все необходимое. Всё в Дом
151
ЖКХ
8 июня 2018 18:54
В мае ГЖИ Самарской области включены в реестр управления ООО УК «Жилищно-коммунальная система» («ЖКС») 27 МКД, которыми с декабря 2017 г. незаконно... ЖКХ
0
8 июня 2018 11:35
Ещё 10-ти ТСЖ этим летом будет предложено произвести самоотключение от водоснабжения и водоотведения. ЖКХ
0
7 июня 2018 16:24
«Самарские коммунальные системы» напоминают всем самарцам о необходимости сознательного отношения к городской системе водоотведения. Нельзя... ЖКХ
0
Экология
8 июня 2018 13:02
Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения. Экология
0
7 июня 2018 13:51
Потепление ожидается не раньше следующей недели. Экология
0
5 июня 2018 11:46
Возможен град, синоптики прогнозируют грозу. Экология
0
Видео
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия