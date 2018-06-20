Куйбышевский район Самары стал еще зеленее

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С помощью небезразличных местных жителей Куйбышевский район становится все более красивым и уютным. Так, АО «Куйбышевский НПЗ», СРОО "Свежий ветер" и районная администрация провели очередную совместную экологическую акцию с говорящим названием «Зеленый район». Ее участники высадили в Куйбышевском районе около 200 молодых деревьев разных пород. Саженцы появились на территории школ, больниц, учреждений культуры.Вообще сажать деревья – давняя заводская традиция, ведь большинство заводчан сами живут в Куйбышевском районе. Сегодня в этих экологических проектах активное участие принимают школьники, они учатся у взрослых не только правильно сажать деревья, но и ухаживать за ними. В прошлом году, например, при поддержке завода на улицах города появились несколько сотен елей редкого сорта «голубой бриллиант». На этот раз к елям добавились липы, березы, каштаны, рябины, можжевельник, спирея… Эти породы деревьев отличаются не только привлекательным внешним видом, но и своим долголетием. Например, срок жизни липы около 400 лет, рябины – 200 лет, а каштан вообще долгожитель – он способен доживать до 500 лет. А это значит, что высаженные деревца будут радовать горожан очень долго.